เพจท่องเที่ยวแฉ! ฝรั่งโพสต์ความจริง สุขุมวิทปัจจุบัน มีทั้งคนขายบริการ คนเร่ร่อน และแท็กซี่ชวนใช้บริการ

เพจ TravelNews เผยแพร่ข้อความของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติรายหนึ่ง ซึ่งเล่าประสบการณ์หลังกลับมาเดินบนถนนสุขุมวิทในกรุงเทพฯ อีกครั้งเป็นครั้งแรกในรอบ 10 ปี โดยระบุว่าบรรยากาศของพื้นที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างมากจากที่เคยจดจำได้
เจ้าของโพสต์ระบุว่า ระหว่างเดินตั้งแต่ย่านอโศกไปจนถึงซอยสุขุมวิท 11 พบว่าปัจจุบันพื้นที่เต็มไปด้วยผู้คนหลากหลายกลุ่ม ทั้งผู้ที่ถูกกล่าวอ้างว่าเกี่ยวข้องกับยาเสพติด คนขายบริการทางเพศ สาวประเภทสอง คนเร่ขายบริการแท็กซี่ นาฬิกา และยาปลุกสมรรถภาพ รวมถึงคนไร้บ้านที่สามารถพบเห็นได้ตลอดเส้นทาง จนทำให้บรรยากาศโดยรวมแตกต่างจากเมื่อ 10 ปีก่อนอย่างชัดเจน
นักท่องเที่ยวรายดังกล่าวยังแสดงความคิดเห็นว่า สุขุมวิทในอดีตเป็นย่านที่ให้ความรู้สึกสนุกและน่าเดิน แต่ปัจจุบันกลับทำให้รู้สึกอึดอัดและไม่สบายใจ พร้อมตั้งข้อสังเกตว่าพื้นที่แห่งนี้เปลี่ยนไปมากเมื่อเทียบกับครั้งแรกที่เคยมาเยือน
ทั้งนี้ เจ้าของโพสต์ยังแนบภาพบรรยากาศการเดินบนถนนสุขุมวิทในช่วงเวลากลางคืนประกอบข้อความ ซึ่งหลังจากเผยแพร่ออกไป ได้รับความสนใจจากผู้ใช้งานโซเชียลและชาวต่างชาติจำนวนมาก โดยมีทั้งผู้ที่เห็นด้วยกับความคิดเห็นดังกล่าว และผู้ที่มองว่าเป็นเพียงมุมมองส่วนบุคคลของนักท่องเที่ยว ซึ่งอาจไม่สะท้อนภาพรวมของพื้นที่ทั้งหมด
อย่างไรก็ตาม ข้อความดังกล่าวเป็นความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวที่ถูกนำมาเผยแพร่โดยเพจ **TravelNews** ยังไม่ใช่ข้อสรุปหรือข้อเท็จจริงที่ได้รับการยืนยันจากหน่วยงานภาครัฐ และไม่ได้หมายความว่าบุคคลทุกกลุ่มที่ถูกกล่าวถึงมีพฤติกรรมตามที่เจ้าของโพสต์ระบุ
ที่มา : เพจ TravelNews
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