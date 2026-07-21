กระแสมา! เพจดังชี้เป้า เจลาโต้ย่านรามฯ คนตักอิมพอร์ต พูดอิตาลี-อังกฤษฟังไม่รู้เรื่อง สื่อสารเมียนมาได้ ฝากแวะไปลอง

กลายเป็นประเด็นพูดถึงในโลกออนไลน์ หลังเพจ"มหาชะนีกินจุ๊บกินจิ๊บ" โพสต์รีวิวร้านเจลาโต้ย่านรามคำแหง 164 โดยระบุว่า พนักงานหน้าร้านไม่สามารถสื่อสารภาษาไทยได้ และใช้ภาษาอังกฤษในการพูดคุย แต่ผู้โพสต์ระบุว่าฟังไม่เข้าใจ จึงเข้าใจในตอนแรกว่าทางร้านอาจจ้างชาวอิตาลีมาประจำหน้าร้าน เนื่องจากร้านชูคอนเซ็ปต์ "Made by Italian"
ผู้โพสต์ยังเล่าว่า จากการสังเกต พนักงานคนอื่นภายในร้านน่าจะสามารถสื่อสารภาษาเมียนมาได้ พร้อมระบุว่า แม้จะมีอุปสรรคด้านการสื่อสาร แต่ในด้านคุณภาพของเจลาโต้ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดี คุ้มค่ากับราคา โดยให้ความเห็นว่า รส ฮาเซลนัท และ พิสตาชิโอ หวานกว่าที่ชอบเล็กน้อย และความเข้มข้นยังน้อยกว่าที่คาด แต่โดยรวมยังแนะนำให้ผู้ที่สนใจแวะไปลองชิมด้วยตัวเอง
หลังโพสต์ถูกเผยแพร่ออกไป มีผู้ใช้งานโซเชียลจำนวนมากเข้ามาแสดงความคิดเห็น โดยบางส่วนมองว่า หากเป็นพนักงานหน้าร้านในประเทศไทย ควรสามารถสื่อสารภาษาไทยได้เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ลูกค้า ขณะที่อีกส่วนเห็นว่า หากคุณภาพสินค้าและการบริการดี ก็ไม่ใช่ประเด็นสำคัญว่าพนักงานจะเป็นสัญชาติใด
ทั้งนี้ ข้อมูลทั้งหมดเป็นประสบการณ์และความคิดเห็นของผู้รีวิวที่เผยแพร่ผ่านโซเชียลมีเดีย ส่วนข้อสังเกตเกี่ยวกับภาษาที่พนักงานใช้สื่อสาร หรือความสามารถในการสื่อสารภาษาเมียนมา ยังไม่ได้รับการยืนยันจากทางร้าน และจนถึงขณะนี้ยังไม่พบคำชี้แจงจากผู้ประกอบการต่อประเด็นดังกล่าว
ที่มา : เพจ มหาชะนีกินจุ๊บกินจิ๊บ
#NEWS1 รายงาน