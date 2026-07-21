เสียงส่วนใหญ่ไม่เอา! ประชาคม 4 หมู่บ้านคว่ำโรงงานรีไซเคิลยาง แต่ผลโหวตยังไม่ใช่คำสั่งยุติโรงงาน

เวทีประชาคมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนต่อโครงการโรงงานรีไซเคิลยางรถยนต์ในพื้นที่อำเภอด่านมะขามเตี้ย จังหวัดกาญจนบุรี มีมติด้วยเสียงส่วนใหญ่ ไม่เห็นชอบ ให้มีการประกอบกิจการโรงงานดังกล่าว โดยผลการลงคะแนนปรากฏว่า ไม่เห็นชอบ 350 เสียง เห็นชอบ 155 เสียง และงดออกเสียง 42 เสียง จากผู้เข้าร่วมประชาคมทั้งหมด 547 คน
ผลการลงคะแนนสะท้อนให้เห็นว่า ประชาชนส่วนใหญ่จากพื้นที่ที่เข้าร่วมเวทีประชาคมไม่เห็นด้วยกับการดำเนินโครงการ เนื่องจากมีความกังวลเกี่ยวกับผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ โดยเฉพาะปัญหาควัน เขม่า และกลิ่นเหม็น ซึ่งชาวบ้านเชื่อว่าเกิดจากโรงงานเผายางในพื้นที่ รวมถึงข้อกังวลเรื่องผลกระทบต่อเด็ก ผู้สูงอายุ และประชาชนในระยะยาว
นอกจากนี้ ยังมีข้อสังเกตว่าผู้ลงคะแนน เห็นชอบ ทั้ง 155 เสียง เป็นประชาชนจากหมู่ 6 ซึ่งเป็นพื้นที่ตั้งของโรงงาน ขณะที่ผู้ลงคะแนน ไม่เห็นชอบ ส่วนใหญ่มาจากหมู่ 1 หมู่ 4 และหมู่ 11 ซึ่งเป็นหมู่บ้านใกล้เคียงที่ระบุว่าได้รับผลกระทบจากมลพิษเช่นเดียวกัน
อย่างไรก็ตาม แม้ผลประชาคมจะออกมาในทิศทางคัดค้านอย่างชัดเจน แต่ผลการลงคะแนนดังกล่าว ยังไม่มีผลผูกพันทางกฎหมาย และยังไม่ถือเป็นคำสั่งยุติโครงการหรือคำสั่งไม่อนุญาตให้ประกอบกิจการ เนื่องจากเวทีประชาคมเป็นเพียงกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาของหน่วยงานรัฐ
หลังจากนี้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะนำผลประชาคมเข้าสู่กระบวนการพิจารณาตามขั้นตอนของกฎหมาย โดยยังต้องพิจารณาปัจจัยอื่นประกอบ ทั้งด้านกฎหมายโรงงาน กฎหมายสิ่งแวดล้อม มาตรการควบคุมมลพิษ และข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้อง ก่อนจะมีคำวินิจฉัยหรือคำสั่งในขั้นสุดท้าย
ขณะเดียวกัน ชาวบ้านยังเรียกร้องให้หน่วยงานภาครัฐเร่งตรวจสอบคุณภาพอากาศ ตรวจหาสารปนเปื้อน แหล่งกำเนิดกลิ่นและควัน รวมถึงประเมินผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน พร้อมเปิดเผยผลการตรวจสอบต่อสาธารณะอย่างโปร่งใส เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับทุกฝ่าย
ทั้งนี้ ยังมีข้อกล่าวอ้างจากชาวบ้านบางส่วนเกี่ยวกับกระบวนการรับฟังความคิดเห็นและการลงคะแนน ซึ่งรวมถึงข้อกล่าวหาเรื่องการเปิดให้เฉพาะคนบางกลุ่มเข้าร่วมประชุม และข้อกล่าวหาเรื่องการจ่ายเงินให้ผู้เข้าร่วมบางราย โดยประเด็นดังกล่าวยังไม่ได้รับการยืนยันจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และยังเป็นเรื่องที่ต้องมีการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่อไป
อ้างอิง : เพจกาญจน์ Update และข้อมูลร้องเรียนจากชาวบ้านในพื้นที่
#NEWS1 รายงาน