เพจดังอ้าง สว.แฉ! อาสาพยาบาลชุมชน โมเดลใหม่ ปั้นเครือข่ายหัวคะแนนค่ายสีน้ำเงิน?

จากกรณีที่เพจ ผู้จัดการรายสัปดาห์ เผยแพร่บทวิเคราะห์และข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ อาสาพยาบาลชุมชน (อสภ.) ของกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งกำลังถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักในโลกออนไลน์ โดยมีการตั้งข้อสังเกตว่า โครงการดังกล่าวอาจถูกใช้เป็นเครื่องมือสร้างเครือข่ายทางการเมืองระดับรากหญ้า คล้ายกับโมเดลของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ในอดีต
เพจดังกล่าวอ้างคำให้สัมภาษณ์ของ นพ.เปรมศักดิ์ เพียยุระ สมาชิกวุฒิสภา (สว.) ที่ตั้งข้อสังเกตว่า กระบวนการคัดเลือกบุคลากรอาจเปิดช่องให้เกิดการฝากฝังบุคคลจากฝ่ายการเมืองผ่านสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในพื้นที่ โดยเฉพาะเมื่อโครงการมีเป้าหมายขยายกำลังอาสาพยาบาลชุมชนให้ครบ 75,668 คนทั่วประเทศ ภายใต้แนวคิด "1 หมู่บ้าน 1 อาสาพยาบาลชุมชน"
สำหรับการเปิดรับสมัครระยะแรก จำนวน 7,256 อัตรา มีกำหนดสอบสัมภาษณ์ระหว่างวันที่ 3–14 สิงหาคม 2569 ซึ่ง สว.เปรมศักดิ์ ระบุว่า การใช้การสัมภาษณ์เป็นหลักอาจเปิดช่องให้เกิดการใช้ดุลยพินิจในการคัดเลือกบุคคลได้
นอกจากนี้ เพจยังหยิบยกข้อกังวลเกี่ยวกับมาตรฐานวิชาชีพ โดยระบุว่า ผู้ผ่านการคัดเลือกที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรีทั่วไป จะเข้ารับการอบรมหลักสูตรของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (สบส.) ประมาณ 240 ชั่วโมง ก่อนลงปฏิบัติงานในชุมชน ซึ่งมีเสียงคัดค้านจากบุคลากรวิชาชีพพยาบาลบางส่วนที่เห็นว่าระยะเวลาการอบรมอาจไม่เพียงพอ เมื่อเทียบกับพยาบาลวิชาชีพที่ต้องใช้เวลาเรียนและฝึกปฏิบัติหลายปี
รายงานยังระบุว่า นพ.สุพัฒน์ ฮาสุวรรณกิจ และองค์กรวิชาชีพพยาบาลบางแห่ง ได้ออกมาแสดงความกังวลต่อโครงการดังกล่าว พร้อมตั้งคำถามถึงแนวทางการดำเนินงาน การกำหนดขอบเขตหน้าที่ และรูปแบบการจ้างงานของอาสาพยาบาลชุมชน
อย่างไรก็ตาม กระทรวงสาธารณสุข ชี้แจงว่า การคัดเลือกผู้เข้าร่วมโครงการจะดำเนินการโดยคณะอนุกรรมการระดับจังหวัดหลายภาคส่วน เพื่อให้เกิดความโปร่งใส และยืนยันว่าโครงการมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มการเข้าถึงบริการสุขภาพของผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดบ้านติดเตียง และกลุ่มเปราะบางในชุมชน ไม่ได้มีเป้าหมายทางการเมืองตามที่มีการกล่าวอ้าง
ประเด็นดังกล่าวจึงยังเป็นข้อถกเถียงระหว่างฝ่ายที่สนับสนุนและฝ่ายที่ตั้งข้อสังเกต โดยคงต้องติดตามคำชี้แจงจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการดำเนินโครงการในระยะต่อไป
อ้างอิง : เพจผู้จัดการรายสัปดาห์, คำให้สัมภาษณ์ นพ.เปรมศักดิ์ เพียยุระ และคำชี้แจงของกระทรวงสาธารณสุข
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