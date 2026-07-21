หมอวรงค์ เปิดโปง สถ.ตั้งแต่แรก! ชี้โยนบาปให้ มศว. ทั้งที่ต้นตออยู่ไฟล์ส่งต่อผ่านไลน์ สงสัยหลุดถึงบางใหญ่

นพ.วรงค์ เดชกิจวิกรม ให้สัมภาษณ์ในรายการ OFF THE RECORD ทางช่อง PPTV ถึงความคืบหน้าคดีทุจริตการสอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่น โดยระบุว่า ตั้งแต่เริ่มต้นตนได้ตั้งข้อสังเกตว่า การที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.) พยายามชี้ว่า ปัญหาการแก้ไขข้อมูลเกิดจากฝั่งมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว.) นั้น ยังมีข้อพิรุธหลายประการ
นพ.วรงค์ กล่าวว่า ในช่วงแรกมีการยืนยันว่าไฟล์ข้อมูลต้นฉบับของ มศว. ถูกเก็บรักษาอย่างเข้มงวด ทั้งในห้องนิรภัย ตู้นิรภัย และกระเป๋าเก็บข้อมูลที่มีมาตรการรักษาความปลอดภัยสูง พร้อมยืนยันว่าไม่มีการเปิดใช้งานไฟล์ดังกล่าว
อย่างไรก็ตาม ภายหลังกลับมีการยอมรับว่า นอกจากไฟล์สำรอง (Backup) ที่เก็บไว้แล้ว ยังมีไฟล์ที่ถูกส่งไปมาผ่านแอปพลิเคชันไลน์เพื่อใช้ตรวจสอบความเรียบร้อยของข้อมูล ทำให้เกิดข้อสงสัยว่า หากมีการส่งไฟล์ออกจากระบบเช่นนี้ ไฟล์ดังกล่าวอาจหลุดไปอยู่ที่ใด และอาจถูกนำไปแก้ไขหรือไม่
นพ.วรงค์ ตั้งข้อสังเกตว่า ไฟล์ที่พบว่ามีการแก้ไขที่อำเภอบางใหญ่ อาจไม่ได้หลุดออกมาจากไฟล์สำรองของ มศว. แต่มีความเป็นไปได้ว่าเป็นไฟล์ที่ถูกส่งต่อผ่านคอมพิวเตอร์ของชุดทำงาน ซึ่งเป็นประเด็นที่ต้องมีการตรวจสอบอย่างละเอียดว่าไฟล์ดังกล่าวหลุดออกจากหน้าจอของใคร และผ่านกระบวนการใดก่อนจะไปถึงจุดที่มีการแก้ไขข้อมูล
นอกจากนี้ นพ.วรงค์ ยังระบุว่า แม้ มศว. จะยืนยันว่าเก็บรักษาไฟล์ต้นฉบับไว้ตามขั้นตอน แต่ในฐานะผู้รับรองข้อมูล ก็ควรมีการนำไฟล์สำรองมาตรวจสอบความถูกต้องกับข้อมูลที่นำไปใช้งาน หากมีความคลาดเคลื่อนก็ต้องสามารถอธิบายได้ว่าเกิดขึ้นในขั้นตอนใด
นพ.วรงค์ ย้ำว่า ข้อสังเกตทั้งหมดเป็นประเด็นที่ได้ตั้งคำถามมาตั้งแต่ช่วงเริ่มต้นของการตรวจสอบ และเห็นว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจำเป็นต้องชี้แจงให้ชัดเจน เพื่อให้สังคมทราบว่าไฟล์ข้อมูลที่ถูกแก้ไขเกิดจากขั้นตอนใด และใครเป็นผู้ต้องรับผิดชอบ
อ้างอิงข้อมูล : รายการ OFF THE RECORD ทาง PPTV สัมภาษณ์ นพ.วรงค์ เดชกิจวิกรม
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