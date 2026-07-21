เรือหายแล้ว? ข่าวสะพัด คนปองร้ายฮุน เซน แฝงใน BHQ ญาติทหารที่สูญเสีย และกลุ่มสม รังสี ลงขัน รอเวลาเหมาะ

กระแสข่าวลือเกี่ยวกับความพยายามลอบสังหารสมเด็จฮุน เซน ประธานวุฒิสภากัมพูชา และอดีตนายกรัฐมนตรีกัมพูชา กลับมาได้รับความสนใจอีกครั้ง หลัง รศ.ดร.ดุลยภาค ปรีชารัชช อาจารย์ประจำสาขาวิชาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และนายกสมาคมภูมิภาคศึกษา ให้สัมภาษณ์ในรายการ "คนดังนั่งเคลียร์" ถึงประเด็นดังกล่าว
รศ.ดร.ดุลยภาค ระบุว่า กระแสข่าวเรื่องการปองร้ายฮุน เซน มีความเป็นไปได้ เนื่องจากฮุน เซนเป็นผู้นำที่มีศัตรูจำนวนมาก ทั้งฝ่ายการเมืองและผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการบริหารประเทศ โดยเฉพาะความกังวลเกี่ยวกับบุคคลใกล้ชิดในหน่วย BHQ หรือหน่วยทหารรักษาความปลอดภัย ซึ่งเป็นกำลังที่อยู่ใกล้ชิดผู้นำมากที่สุด เพราะในประวัติศาสตร์หลายประเทศ แผนลอบสังหารผู้นำมักเกิดจากบุคคลภายในที่เข้าถึงตัวได้ง่าย
นอกจากนี้ ยังกล่าวถึงความไม่พอใจของญาติทหารกัมพูชาที่เสียชีวิตจากเหตุปะทะบริเวณชายแดนไทย-กัมพูชา โดยระบุว่ามีเสียงวิพากษ์วิจารณ์หลังมีรายงานว่าไม่ได้รับอนุญาตให้เผยแพร่ข้อมูลหรือดำเนินการค้นหาร่างผู้เสียชีวิตอย่างเปิดเผย จนเกิดความไม่พอใจในบางกลุ่ม
ขณะเดียวกัน รศ.ดร.ดุลยภาค ยังกล่าวถึงความเคลื่อนไหวของ สม รังสี อดีตผู้นำฝ่ายค้านกัมพูชา ซึ่งจัดตั้งรัฐบาลพลัดถิ่น และยังคงเคลื่อนไหวต่อต้านรัฐบาลกัมพูชาอย่างต่อเนื่อง โดยยกตัวอย่างเหตุการณ์ในช่วงก่อนหน้านี้ที่มีรายงานว่าโดรนพุ่งชนบ้านพักของฮุน เซน ที่จังหวัดกันดาล ซึ่งทำให้ฮุน เซน ออกมาแสดงท่าทีแข็งกร้าว พร้อมกล่าวพาดพิงว่ามีต่างชาติอยู่เบื้องหลังความพยายามสร้างความไม่มั่นคง
อย่างไรก็ตาม รศ.ดร.ดุลยภาค ระบุว่า ทั้งหมดเป็นการประเมินสถานการณ์จากปัจจัยด้านภูมิรัฐศาสตร์และความมั่นคง โดยยังไม่มีหลักฐานยืนยันว่ามีแผนลอบสังหารเกิดขึ้นจริง หรือมีกลุ่มใดกำลังดำเนินการตามที่เป็นข่าวลือ
อ้างอิงข้อมูล : รายการ คนดังนั่งเคลียร์ สัมภาษณ์ รศ.ดร.ดุลยภาค ปรีชารัชช
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