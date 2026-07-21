หอประชุม ทบ. สุดเหงา! "ผบ.ทบ." ยอมรับ หอประชุม 3,400 ล้าน ใช้งานไม่บ่อย เหตุอาคารใหญ่ ค่าดูแลสูง เตรียมเปิดให้หน่วยงานอื่นใช้

พล.อ.พนา แคล้วปลอดทุกข์ ผู้บัญชาการทหารบก ชี้แจงต่อคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2570 ถึงกรณีหอประชุมกองทัพบกแห่งใหม่ ถนนพระราม 9 ซึ่งใช้งบประมาณก่อสร้างกว่า 3,400 ล้านบาท ว่า ปัจจุบันกองทัพบกยังมีการใช้อาคารดังกล่าว แต่ไม่ได้ใช้งานบ่อย เนื่องจากเป็นอาคารขนาดใหญ่ สามารถรองรับผู้เข้าร่วมประชุมได้เกือบ 3,000 คน และมีค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษาและเปิดใช้งานค่อนข้างสูง
ผบ.ทบ. ระบุว่า ปัจจุบันหอประชุมแห่งนี้ใช้สำหรับการประชุมของหน่วยขึ้นตรงกองทัพบก และการจัดกิจกรรมต่าง ๆ เป็นครั้งคราว โดยโครงการดังกล่าวเริ่มดำเนินการตั้งแต่สมัยคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ใช้เวลาก่อสร้างประมาณ 6 ปี และแล้วเสร็จตั้งแต่ปี 2566
ทั้งนี้ กองทัพบกอยู่ระหว่างหารือร่วมกับกรมบัญชีกลาง กรมธนารักษ์ และกระทรวงการคลัง เพื่อกำหนดแนวทางเปิดให้องค์กรภาครัฐหรือภาคเอกชนเข้ามาใช้ประโยชน์จากอาคาร พร้อมกำหนดอัตราค่าใช้จ่ายในการใช้อาคาร เพื่อนำรายได้ส่งเป็นรายได้แผ่นดิน และใช้เป็นงบประมาณสำหรับบำรุงรักษาอาคารในระยะยาว
สำหรับแนวคิดเดิมในช่วงเริ่มโครงการ มีเป้าหมายพัฒนาให้เป็นศูนย์ประชุมนานาชาติ รองรับการประชุมระดับนานาชาติ งานแสดงสินค้า และนิทรรศการขนาดใหญ่ รวมถึงจัดตั้งพิพิธภัณฑ์ไม้มีค่า เพื่อนำไม้ของกลางที่ถูกยึดและสิ้นสุดคดีแล้วมาใช้ประโยชน์ แทนการทำลายทิ้ง
อ้างอิงข้อมูล : Wassana Nanuam
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