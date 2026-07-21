กัมพูชาลงนามข้อตกลงความร่วมมือด้านการบินเชิงยุทธศาสตร์กับบริษัท Commercial Aircraft Corporation of China (COMAC) ผู้ผลิตอากาศยานรายใหญ่ของจีน พร้อมลงนามสัญญาจัดซื้อเครื่องบินโดยสารรุ่น C909 จำนวน 10 ลำ เพื่อเสริมฝูงบินของสายการบินแห่งชาติ แอร์แคมโบเดีย (Air Cambodia)
พิธีลงนามจัดขึ้นที่สำนักงานใหญ่ของ COMAC นครเซี่ยงไฮ้ ประเทศจีน ระหว่าง ดร.เหมา ฮาวันนาล รัฐมนตรีรักษาการสำนักเลขาธิการการบินพลเรือนของกัมพูชา และ เหอ ตงเฟิง ประธาน COMAC โดยเครื่องบินทั้ง 10 ลำ จะทยอยส่งมอบให้แอร์แคมโบเดียภายในระยะเวลา 5 ปี เริ่มตั้งแต่ช่วงปลายปี 2569 และจะส่งมอบครบภายในปี 2574
นอกจากการจัดซื้อเครื่องบินแล้ว ทั้งสองฝ่ายยังลงนามบันทึกความเข้าใจด้านความร่วมมือการบินพลเรือน ซึ่งครอบคลุมการถ่ายทอดเทคโนโลยี การฝึกอบรมบุคลากร การบำรุงรักษา และการสนับสนุนทางเทคนิค เพื่อยกระดับศักยภาพด้านการบินของกัมพูชา และเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างสองประเทศ
หน่วยงานด้านการบินของกัมพูชาระบุว่า นี่เป็นครั้งแรกที่สายการบินแห่งชาติของกัมพูชาเลือกใช้เครื่องบินที่ผลิตในจีน สะท้อนความเชื่อมั่นต่อเทคโนโลยีการบินของจีน พร้อมตั้งเป้าขยายเครือข่ายการบินและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศในตลาดการบินภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
อย่างไรก็ตาม ข้อความพาดหัว "ทุบกระปุกเงินสแกมเมอร์" เป็นการแสดงความคิดเห็นเชิงวิพากษ์ ไม่ใช่ข้อเท็จจริงที่ได้รับการยืนยันว่าเงินที่ใช้ในการจัดซื้อเครื่องบินมีที่มาจากการกระทำผิดกฎหมายแต่อย่างใด
อ้างอิงข้อมูล : เพจผู้จัดการสุดสัปดาห์ (MGR Online)
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