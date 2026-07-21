จ่าโอ คนไทยในกองทัพสหรัฐฯ ไม่ใช่แค่โหวตให้น้องเนเน่ แต่ระดมคนในกองทัพสหรัฐฯ โหวตให้ด้วย

จ่าโอ ซึ่งเป็นคนไทยที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ในกองทัพสหรัฐอเมริกา ได้โพสต์ข้อความผ่านโซเชียลมีเดีย หลังมีผู้ติดตามจำนวนมากส่งข้อความเข้ามาขอให้ช่วยโหวตสนับสนุน "น้องเนเน่" ในกิจกรรมการโหวตที่กำลังได้รับความสนใจ
จ่าโอระบุว่า มีผู้ส่งข้อความมาหาเป็นจำนวนมาก โดยมีเนื้อหาว่า **"จ่าโออยู่อเมริกา อย่าลืมโหวตให้น้องเนเน่นะครับ"**
พร้อมกันนี้ จ่าโอยังตอบกลับด้วยข้อความว่า "ไม่เพียงแค่โหวตให้แล้ว แต่ยังปลุกระดมคนในกองทัพอเมริกาโหวตให้อีกด้วยครับ เทหมดหน้าตัก"
หลังโพสต์ดังกล่าวเผยแพร่ออกไป มีผู้เข้ามาแสดงความคิดเห็นและร่วมส่งกำลังใจให้เป็นจำนวนมาก ขณะที่หลายคนชื่นชมการร่วมสนับสนุนของจ่าโอ และการชักชวนผู้ที่อยู่รอบตัวให้ร่วมโหวตในครั้งนี้
ทั้งนี้ ยังไม่มีการเปิดเผยจำนวนผู้ที่เข้าร่วมโหวตจากการรณรงค์ดังกล่าว แต่โพสต์ของจ่าโอได้รับการแชร์และถูกพูดถึงอย่างกว้างขวางบนโลกออนไลน์
#NEWS1 รายงาน