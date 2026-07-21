ไทยไม่ทนโพสต์คลิป กะเหรี่ยงแตกแถว รวมกลุ่มไล่ตีคนไทยย่านบางบอน

โลกออนไลน์กำลังมีการแชร์คลิปวิดีโอจากบัญชีผู้ใช้ บุรณา ปัญญาทิพย์ ซึ่งเผยแพร่ภายในกลุ่มเฟซบุ๊ก "กลุ่มไทยไม่ทน" โดยอ้างว่าเป็นเหตุการณ์ที่มีกลุ่มวัยรุ่นชาวกะเหรี่ยงรวมตัวกันในพื้นที่เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร
ผู้โพสต์ระบุข้อความประกอบคลิปว่า "แชร์ด่วน กะเหรี่ยงจากประเทศก่อทูเล อืนน้ำท่อมรวมกลุ่ม กำลังจะไปไล่ตีวัยรุ่นไทย พิกัดแถวเขตบางบอน เห็นคนบอกว่ากลุ่มนี้มีชื่อ 037 ไม่มีใครกล้ายุ่ง" พร้อมอ้างว่ากลุ่มดังกล่าวเคยพูดว่า "อย่ามายุ่งกับพวกกู" และยังกล่าวอ้างเพิ่มเติมว่า เคยมีเหตุทำให้เยาวชนชาวไทยเสียชีวิต ก่อนผู้ก่อเหตุจะหลบหนีกลับประเทศของตน
อย่างไรก็ตาม ข้อความดังกล่าวเป็น คำกล่าวอ้างของผู้โพสต์ ซึ่งยังไม่ปรากฏข้อมูลยืนยันจากเจ้าหน้าที่ตำรวจหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องถึงข้อเท็จจริงของเหตุการณ์ทั้งหมด รวมถึงรายละเอียดเกี่ยวกับกลุ่มบุคคลที่ถูกกล่าวอ้าง
ขณะเดียวกัน คลิปดังกล่าวได้ถูกแชร์และวิพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวางในโลกออนไลน์ โดยมีประชาชนจำนวนหนึ่งเรียกร้องให้เจ้าหน้าที่เร่งตรวจสอบข้อเท็จจริง และหากพบว่ามีการกระทำความผิด ให้ดำเนินการตามกฎหมายกับผู้ที่เกี่ยวข้องโดยไม่เลือกปฏิบัติ
#NEWS1 รายงาน