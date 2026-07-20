กรมอุทยานฯ เอาอีกแล้ว! จ้องขยายเขตทับที่ชาวบ้าน แต่คนที่นี่ไม่ยอม

ชาวบ้านจังหวัดขอนแก่นหลายร้อยคนรวมตัวเดินขบวนไปยังศาลากลางจังหวัด เพื่อยื่นหนังสือคัดค้านการขยายแนวเขตอุทยานแห่งชาติภูผาม่าน หลังหวั่นกระทบต่อพื้นที่ทำกินและที่อยู่อาศัยของประชาชนที่สืบทอดกันมาตั้งแต่บรรพบุรุษ พร้อมประกาศจุดยืนว่า หากยังเดินหน้าขยายแนวเขตโดยไม่รับฟังเสียงของคนในพื้นที่ จะเดินหน้าคัดค้านอย่างถึงที่สุด
เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2569 เวลา 10.00 น. ชาวบ้านจากตำบลดงลาน อำเภอสีชมพู ตำบลห้วยม่วง อำเภอภูผาม่าน และบ้านซำผักหนาม ตำบลนาหนองทุ่ม จังหวัดขอนแก่น ได้นัดรวมตัวกันที่สวนสาธารณะรัชดานุสรณ์ ก่อนเดินขบวนไปยังศาลากลางจังหวัดขอนแก่น เพื่อยื่นหนังสือคัดค้านการขยายแนวเขตอุทยานแห่งชาติภูผาม่าน
ตัวแทนชาวบ้านระบุว่า พื้นที่ที่กรมอุทยานฯ เตรียมขยายแนวเขตนั้น เป็นพื้นที่ที่ประชาชนใช้ทำกินและอยู่อาศัยกันมาหลายชั่วอายุคน จึงกังวลว่าหากมีการประกาศแนวเขตเพิ่มเติม จะส่งผลกระทบต่อสิทธิในที่ดิน การประกอบอาชีพ และวิถีชีวิตของคนในชุมชน พร้อมเรียกร้องให้ยุติการดำเนินการไว้ก่อน และเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชนอย่างแท้จริง
ภายหลังการยื่นหนังสือ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดขอนแก่นได้เชิญตัวแทนชาวบ้านเข้าหารือร่วมกับนายยุทธนา โพธิวิหค รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น พร้อมผู้แทนจากสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 8 (ขอนแก่น) และสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดขอนแก่น เพื่อรับข้อเรียกร้องและหาแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกัน
ด้านชาวบ้านยืนยันว่า การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติเป็นเรื่องสำคัญ แต่การดำเนินการของภาครัฐต้องไม่ละเมิดสิทธิของประชาชนที่อาศัยและทำกินในพื้นที่มาอย่างยาวนาน พร้อมย้ำว่า "คนที่นี่ไม่ยอม" หากการขยายแนวเขตยังเดินหน้าต่อโดยไม่คำนึงถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นกับชุมชน
ที่มา : เพจ Khon Kaen City
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