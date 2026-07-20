หมอวรงค์ดึงสติผู้ทดสอบ AI ลูกเทพ ชี้ประเด็นอยู่ที่ข้อกล่าวหาล็อกสเปกฮั้วประมูล

หมอวรงค์ เดชกิจวิกรม แสดงความคิดเห็นผ่านสื่อสังคมออนไลน์ ฝากถึงผู้ที่เข้าร่วมทดสอบระบบ AI ในโครงการ THAI Passport โดยระบุว่า อยากให้ทุกฝ่ายมองประเด็นนี้อย่างรอบด้าน และไม่ควรให้การทดลองใช้งานระบบ AI กลบข้อสงสัยเกี่ยวกับกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างของโครงการ
หมอวรงค์ระบุว่า แม้จะมีการปรับรูปแบบการชำระเงินจากเดิม มาเป็นการคิดค่าบริการตามจำนวนผู้ใช้งานจริงรายเดือน แต่การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวไม่ได้ทำให้ข้อกังขาเกี่ยวกับกระบวนการคัดเลือกผู้ชนะโครงการหมดไป
เจ้าตัวย้ำว่า ประเด็นสำคัญที่สังคมควรติดตาม คือ ข้อกล่าวหาเรื่องการล็อกสเปกและการฮั้วประมูล ซึ่งมีผู้ร้องเรียนไว้ก่อนหน้านี้ พร้อมตั้งข้อสังเกตว่า รัฐมนตรีผู้รับผิดชอบโครงการยังไม่ได้ชี้แจงข้อกล่าวหาเหล่านี้อย่างชัดเจน
หมอวรงค์เห็นว่า หากกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างตั้งแต่ต้นไม่โปร่งใส ต่อให้มีการปรับเงื่อนไขการชำระเงินในภายหลังก็ไม่ใช่คำตอบของข้อสงสัยที่สังคมตั้งคำถาม และเรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเปิดเผยข้อมูล พร้อมตรวจสอบข้อร้องเรียนอย่างตรงไปตรงมา เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชน
อย่างไรก็ตาม ข้อกล่าวหาเรื่องการล็อกสเปกและการฮั้วประมูลยังเป็นข้อกล่าวหาที่อยู่ระหว่างการตรวจสอบ และยังไม่มีคำวินิจฉัยจากหน่วยงานที่มีอำนาจว่ามีการกระทำผิดเกิดขึ้น
#NEWS1 รายงาน