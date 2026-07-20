อิสราเอลยุบสภา! เปิดทางเลือกตั้ง 27 ต.ค. "เนทันยาฮู" เดินหน้าชิงเก้าอี้นายกฯ อีกสมัย

รัฐสภาอิสราเอล (Knesset) ลงมติยุบสภาอย่างเป็นทางการ เปิดทางให้มีการเลือกตั้งทั่วไปในวันที่ 27 ตุลาคม 2569 หลังรัฐบาลของนายกรัฐมนตรี เบนจามิน เนทันยาฮู เร่งผลักดันร่างกฎหมายสำคัญหลายฉบับในช่วงโค้งสุดท้าย ก่อนสิ้นสุดวาระของสภา
สื่อหลายสำนักรายงานว่า การยุบสภาครั้งนี้เกิดขึ้นหลังรัฐบาลสามารถผลักดันกฎหมายที่เป็นประเด็นถกเถียงหลายฉบับ ทั้งเรื่องการปฏิรูประบบยุติธรรม การลดอำนาจอัยการสูงสุด การเปลี่ยนแปลงกฎหมายด้านสื่อ และประเด็นการยกเว้นการเกณฑ์ทหารให้ชาวยิวออร์โธดอกซ์ ซึ่งเป็นนโยบายที่พรรคร่วมรัฐบาลผลักดันมาอย่างต่อเนื่อง
การเลือกตั้งครั้งนี้นับเป็นการเลือกตั้งทั่วไปครั้งแรกของอิสราเอล นับตั้งแต่เหตุการณ์โจมตีของกลุ่มฮามาสเมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2566 และสงครามที่ยืดเยื้อในฉนวนกาซา ซึ่งส่งผลให้รัฐบาลของเนทันยาฮูเผชิญแรงกดดันอย่างหนัก ทั้งจากภายในประเทศและนานาชาติ
แม้เนทันยาฮูจะประกาศเดินหน้าลงชิงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีอีกสมัยในนามพรรคลิคุด (Likud) แต่ผลสำรวจความคิดเห็นหลายสำนักในอิสราเอลระบุว่า พรรคฝ่ายค้านเริ่มมีคะแนนนิยมเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะพรรค ยาชาร์ (Yashar) ของอดีตผู้บัญชาการกองทัพ กาดี ไอเซนคอต ซึ่งบางโพลมีคะแนนนำพรรคลิคุด อย่างไรก็ตาม ยังไม่มีฝ่ายใดที่คาดว่าจะครองเสียงข้างมาก 61 ที่นั่งในรัฐสภาได้ด้วยตัวเอง ทำให้การจัดตั้งรัฐบาลหลังการเลือกตั้งยังมีความไม่แน่นอนสูง
นักวิเคราะห์มองว่า การเลือกตั้งครั้งนี้จะเป็นบททดสอบสำคัญของเนทันยาฮู หลังดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีมายาวนาน และต้องเผชิญทั้งแรงกดดันจากสถานการณ์สงคราม ปัญหาภายในประเทศ และกระแสเรียกร้องให้มีการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง ขณะที่ผลการเลือกตั้งจะมีผลต่อทิศทางนโยบายด้านความมั่นคง ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ และการบริหารสถานการณ์ในภูมิภาคตะวันออกกลางในระยะต่อไป
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