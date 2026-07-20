จับตาร่างกฎหมายสัญชาติ! เพจดังภูเก็ตหวั่นเปิดทางลูกแรงงานเมียนมาร์ได้สัญชาติไทย

กลายเป็นประเด็นที่ถูกพูดถึงในโลกออนไลน์ หลังเพจ Phuket Times โพสต์แสดงความกังวลต่อแนวคิดการแก้ไขพระราชบัญญัติสัญชาติ มาตรา 7 ทวิ วรรค 2 โดยตั้งข้อสังเกตว่า หากมีการแก้ไขกฎหมาย อาจเปิดทางให้บุตรของแรงงานต่างด้าวที่เกิดในประเทศไทยสามารถขอสัญชาติไทยได้ หากมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกำหนด พร้อมตั้งคำถามว่าเหตุใดแรงงานต่างด้าวที่เข้ามาทำงานในประเทศไทยจึงควรได้รับสิทธิในลักษณะดังกล่าว หากการแก้ไขกฎหมายเกิดขึ้นจริง
ในโพสต์ดังกล่าว เพจระบุว่า ผู้ที่จะได้รับสิทธิจะต้องมีคุณสมบัติตามเงื่อนไขของกฎหมาย เช่น เกิดในประเทศไทย มีความประพฤติดี สามารถใช้ภาษาไทยได้ และผ่านหลักเกณฑ์ที่รัฐกำหนด อย่างไรก็ตาม เพจแสดงความกังวลว่าการแก้ไขกฎหมายอาจส่งผลกระทบในระยะยาว ทั้งด้านโครงสร้างประชากร ความมั่นคง และภาระด้านสวัสดิการของรัฐ จึงเรียกร้องให้มีการพิจารณาอย่างรอบคอบก่อนเดินหน้าแก้ไขกฎหมาย
ทั้งนี้ จนถึงขณะนี้ยังไม่มีการประกาศใช้กฎหมายฉบับใหม่ และการแก้ไขพระราชบัญญัติสัญชาติยังต้องผ่านขั้นตอนของกระบวนการนิติบัญญัติอีกหลายขั้นตอน ก่อนจะมีผลบังคับใช้ หากมีการเสนอร่างกฎหมายจริง เนื้อหาอาจมีการปรับแก้ระหว่างการพิจารณาได้
ประเด็นดังกล่าวจึงกลายเป็นที่ถกเถียงในสังคม โดยมีทั้งผู้ที่เห็นว่าควรเปิดโอกาสให้เด็กที่เกิดและเติบโตในประเทศไทยได้รับการพิจารณาสถานะตามหลักเกณฑ์ของกฎหมาย ขณะที่อีกฝ่ายแสดงความกังวลต่อผลกระทบด้านนโยบายการย้ายถิ่นและความมั่นคงของประเทศ พร้อมเรียกร้องให้รัฐบาลชี้แจงรายละเอียดของร่างกฎหมายให้ประชาชนรับทราบอย่างชัดเจน เพื่อลดความสับสนและสร้างความเข้าใจที่ถูกต้อง
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