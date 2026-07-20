รัฐบาลเดือดแน่! สภาผู้บริโภคส่ง "รสนา" ร่วมคณะกรรมการรื้อโครงสร้างค่าไฟ

สภาองค์กรของผู้บริโภค ประกาศส่ง นางรสนา โตสิตระกูล ประธานอนุกรรมการด้านบริการสาธารณะ พลังงาน และสิ่งแวดล้อม เป็นผู้แทนภาคประชาชนเข้าร่วม คณะกรรมการพิจารณาแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจากการรับซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชน หลังสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) เห็นชอบให้ผู้แทนจากสภาผู้บริโภคเข้าร่วมเป็นกรรมการ เพื่อร่วมทบทวนโครงสร้างการรับซื้อไฟฟ้า และหาแนวทางลดภาระค่าไฟของประชาชน
สภาผู้บริโภค ระบุว่า ปัญหาค่าไฟฟ้าแพงไม่ควรแก้เพียงมาตรการระยะสั้น เช่น การนำเงินกองทุนน้ำมันหรือเงินภาษีมาอุดหนุน เพราะสุดท้ายภาระยังตกอยู่กับประชาชน แต่ควรเร่งปฏิรูปโครงสร้างพลังงานทั้งระบบ โดยเฉพาะระบบรับซื้อไฟฟ้า การกำหนดต้นทุน และผลตอบแทนของผู้ประกอบการ ให้มีความโปร่งใสและตรวจสอบได้
นางรสนา ระบุว่า จะผลักดันให้คณะกรรมการพิจารณาแก้ปัญหาที่ "ต้นเหตุ" ของค่าไฟแพง พร้อมเสนอให้ทบทวนระบบรับซื้อไฟฟ้าจากเอกชน ปรับลดภาษีสรรพสามิตน้ำมัน และกำหนดเพดานค่าการกลั่น เพื่อนำกำไรส่วนเกินกลับมาช่วยลดภาระค่าพลังงานของประชาชน แทนการผลักภาระผ่านกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง
นอกจากนี้ ยังยกตัวอย่างหลายประเทศที่รัฐเข้าไปกำกับดูแลตลาดพลังงานอย่างจริงจัง เพื่อป้องกันการเอาเปรียบผู้บริโภค พร้อมเรียกร้องให้รัฐบาลไทยเร่งปฏิรูปโครงสร้างพลังงานทั้งระบบ เพื่อให้ค่าไฟสะท้อนต้นทุนที่เป็นธรรม และคำนึงถึงประโยชน์ของประชาชนเป็นสำคัญ
ทั้งนี้ สภาผู้บริโภคยืนยันว่าจะติดตาม ตรวจสอบ และผลักดันการปฏิรูปโครงสร้างพลังงานและระบบรับซื้อไฟฟ้าอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดความโปร่งใส เป็นธรรม และลดภาระค่าไฟของประชาชนอย่างยั่งยืน
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