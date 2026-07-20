เพจดังเผย! "ทวี" แฉ กสถ. ทั้งผู้ต้องหาเป็นพนักงานสอบสวน คดีโกงสอบท้องถิ่น

ประเด็นการทุจริตสอบคัดเลือกข้าราชการส่วนท้องถิ่นยังคงเป็นที่จับตาของสังคม หลังเพจ "ที ลมฟ้าอากาศ" โพสต์ข้อความตั้งคำถามถึงกระบวนการตรวจสอบข้อเท็จจริง พร้อมอ้างคำกล่าวของ พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ที่เปิดเผยถึงความผิดปกติของการดำเนินการตรวจสอบคดีทุจริตสอบท้องถิ่น พร้อมเปรียบเปรยว่าเป็นละครเรื่อง "เมื่อผู้ต้องหาเป็นพนักงานสอบสวน"
โพสต์ดังกล่าวระบุว่า กรณีการแก้ไขคะแนนสอบอาจเชื่อมโยงกับ กรรมการ กสถ. 19 คน ซึ่งเป็นผู้มีอำนาจตามขอบเขตงาน (TOR) ในการกำกับดูแลการดำเนินการสอบ แต่กลับมีการแต่งตั้งบุคคลภายในหน่วยงานขึ้นมาตรวจสอบข้อเท็จจริงกันเอง จนถูกตั้งคำถามถึงความเป็นอิสระและความโปร่งใสของกระบวนการสอบสวน
พ.ต.อ.ทวี ระบุว่า คดีนี้มีประเด็นที่ต้องตรวจสอบหลายด้าน ทั้งการแก้ไขคะแนนสอบ การจัดการข้อมูล และการดำเนินงานของผู้ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งหน่วยงานด้านกระบวนการยุติธรรมกำลังรวบรวมพยานหลักฐานอย่างรอบด้าน เพื่อให้ความจริงปรากฏ และหากพบการกระทำผิดก็จะดำเนินการตามกฎหมายกับผู้ที่เกี่ยวข้องโดยไม่มีข้อยกเว้น
ภายหลังโพสต์ดังกล่าวเผยแพร่ออกไป ได้มีผู้ใช้สื่อสังคมออนไลน์จำนวนมากเข้ามาแสดงความคิดเห็น พร้อมเรียกร้องให้มีการตั้งคณะกรรมการสอบสวนที่เป็นอิสระจากผู้ที่อาจมีส่วนเกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชน และทำให้การคลี่คลายคดีทุจริตสอบท้องถิ่นเป็นไปอย่างโปร่งใสและเป็นธรรม
ที่มา : เพจ "ที ลมฟ้าอากาศ"
NEWS1 รายงาน