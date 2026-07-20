กลับจากจีน! นายกทรงพลัง ลั่นเดินหน้าแลนด์บริดจ์เต็มกำลัง

นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ยืนยันเดินหน้าผลักดันโครงการแลนด์บริดจ์อย่างเต็มกำลัง ภายหลังเสร็จสิ้นภารกิจเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยระบุว่า นักลงทุนจีนยังคงแสดงความเชื่อมั่นต่อศักยภาพของประเทศไทย ทั้งด้านโครงสร้างพื้นฐาน ระบบคมนาคม และเครือข่ายโลจิสติกส์ ซึ่งถือเป็นปัจจัยสำคัญในการดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศ
นายกรัฐมนตรีกล่าวว่า รัฐบาลจะเร่งพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็น โดยเฉพาะการแก้ไขปัญหาโครงข่ายคมนาคมที่ยังขาดหาย หรือ Missing Link ระหว่างจังหวัดชุมพรและระนอง เพื่อรองรับการพัฒนาโครงการแลนด์บริดจ์ ซึ่งเป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์สำคัญของประเทศในการยกระดับประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางการขนส่งและโลจิสติกส์ของภูมิภาค
พร้อมกันนี้ นายกรัฐมนตรีระบุว่า ประเทศไทยมีความได้เปรียบด้านภูมิศาสตร์ เพราะสามารถเชื่อมโยงการขนส่งระหว่างอ่าวไทยและทะเลอันดามันได้อย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยลดระยะเวลาและต้นทุนการขนส่งสินค้า เพิ่มศักยภาพการแข่งขันของประเทศ และสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจในระยะยาว
นอกจากนี้ รัฐบาลยังให้ความสำคัญกับการสร้างบรรยากาศการลงทุนที่เอื้อต่อภาคธุรกิจ โดยจะเดินหน้าปรับปรุงกฎระเบียบ ลดขั้นตอนที่เป็นอุปสรรค อำนวยความสะดวกแก่นักลงทุน และยึดหลักความโปร่งใสในการดำเนินงาน เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนทั้งไทยและต่างประเทศ
รัฐบาลเชื่อมั่นว่า การผลักดันโครงการแลนด์บริดจ์ควบคู่กับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคม จะช่วยยกระดับประเทศไทยสู่การเป็นศูนย์กลางด้านโลจิสติกส์ การค้า และการลงทุนของภูมิภาคอาเซียนในอนาคต
ที่มา : สำนักโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
NEWS1 รายงาน