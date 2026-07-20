ปอง อัญชะลี ยอมรับเคยดีลช่อง 9 จริง แต่ไม่ได้ไปต่อ ย้ำยังอยู่แนวหน้า

น.ส.อัญชะลี ไพรีรัก ผู้อำนวยการข่าวแนวหน้าออนไลน์ ชี้แจงกระแสข่าวที่ถูกเชื่อมโยงกับการไปร่วมผลิตรายการข่าวให้สถานีโทรทัศน์ช่อง 9 MCOT HD และสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (NBT) ว่า เรื่องดังกล่าวมีข้อเท็จจริงเพียงบางส่วน โดยยืนยันว่าเมื่อประมาณ 4 เดือนก่อน เคยมีการทาบทามจากฝั่ง บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) ผ่านผู้บริหารท็อปนิวส์ ให้ร่วมเป็นหนึ่งในผู้ดำเนินรายการข่าว แต่สุดท้ายโครงการไม่เกิดขึ้น เนื่องจากเงื่อนไขด้านการกำกับเนื้อหาที่ไม่สามารถตกลงกันได้
อัญชะลี ระบุว่า แผนดังกล่าวเป็นแผนธุรกิจของนายฉัตรชัย ภู่โคกหวาย กรรมการผู้จัดการ บริษัท ท็อปนิวส์ ดิจิตัล มีเดีย จำกัด ซึ่งได้วางรายชื่อผู้ดำเนินรายการหลายคน รวมถึงขอใช้ชื่อตนในช่วงข่าวภาคค่ำ หากโครงการได้รับอนุมัติ อย่างไรก็ตาม เมื่อ อสมท. ขอเป็นผู้กำหนดและกลั่นกรองเนื้อหาข่าวเอง นายฉัตรชัยเห็นว่าจะทำให้รายการขาดเอกลักษณ์ จึงตัดสินใจยุติการเจรจา ทำให้โครงการไม่เกิดขึ้น
ส่วนกรณีของสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (NBT) อัญชะลี อธิบายว่า ตนเพียงเข้าไปช่วยทวงความเป็นธรรมให้ นายปรเมษฐ์ ภู่โต หรือ "ก๊อง" หลังรายการ คุยถึงแก่น ถูกถอดออกจากผังรายการ โดยมีการหารือกับกรมประชาสัมพันธ์ถึงความเป็นไปได้ในการนำรายการกลับมาออกอากาศ แต่ติดข้อจำกัดด้านงบประมาณและผังรายการ ก่อนที่นายปรเมษฐ์จะขอให้ยุติความพยายามดังกล่าว เพราะไม่ต้องการให้เกิดความขัดแย้งเพิ่มเติม
อัญชะลี ย้ำว่า ปัจจุบันยังคงทำหน้าที่ผู้อำนวยการข่าวแนวหน้าออนไลน์เช่นเดิม ไม่มีแผนย้ายไปทำงานกับช่อง 9 หรือ NBT และขอให้ยุติข่าวลือดังกล่าว พร้อมระบุว่า ตนมีความสุขกับการทำงานบนแพลตฟอร์มออนไลน์ และ "ไม่ตายไมค์" ในโลกออนไลน์
ที่มา : Sondhi X อ้างอิงคำให้สัมภาษณ์ของ น.ส.อัญชะลี ไพรีรัก ผ่านช่องยูทูบ แนวหน้าออนไลน์ (19 กรกฎาคม 2569)
NEWS1 รายงาน