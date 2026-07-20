เพจดังขอความเป็นธรรมให้สื่อใหญ่ ปมโพสต์พิกัดทหาร ชี้หลายสำนักก็พลาด แต่ลบได้เร็วกว่า

เพจ Thai Burma railway ทางรถไฟสายมรณะ โพสต์ข้อความแสดงความคิดเห็นถึงกรณีการเผยแพร่ภาพแผนที่ซึ่งเกี่ยวข้องกับที่ตั้งทางทหารของไทย โดยระบุว่าต้องการ "ขอความเป็นธรรม" ให้กับสื่อมวลชน หลังเห็นว่ากระแสสังคมพุ่งเป้าวิพากษ์วิจารณ์ ข่าวสด เพียงสำนักเดียว ทั้งที่จากการตรวจสอบของตนพบว่า มีสื่อหลายแห่งเผยแพร่ภาพในลักษณะเดียวกัน เพียงแต่สามารถลบหรือเปลี่ยนภาพได้รวดเร็วจึงไม่กลายเป็นประเด็นเหมือนข่าวสด
เจ้าของโพสต์เล่าว่า เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2569 เวลาประมาณ 13.14 น. ตนพบโพสต์ของ ข่าวสด ที่มีภาพแผนที่ทางทหาร จึงรีบแจ้งไปยังศูนย์ประชาสัมพันธ์กองทัพบก พร้อมทั้งแจ้งบุคคลที่ไว้วางใจให้ช่วยกันตรวจสอบและประสานขอความร่วมมือให้ผู้ที่นำภาพไปเผยแพร่ลบออกจากระบบโดยเร็ว พร้อมชื่นชมการทำงานของศูนย์ประชาสัมพันธ์กองทัพบกที่เร่งดำเนินการทันที จนข่าวสดเปลี่ยนภาพเป็นคำว่า "ข่าวด่วน" พื้นหลังสีแดงในเวลาต่อมา
อย่างไรก็ตาม ระหว่างตรวจสอบการเผยแพร่ภาพ เจ้าของโพสต์ระบุว่า พบว่าสื่ออีกหลายสำนักก็มีการเผยแพร่ภาพแผนที่ในลักษณะเดียวกัน ไม่ว่าจะเป็น แนวหน้า, PPTV HD 36, กรุงเทพธุรกิจ (Bangkok Biz News) รวมถึงสื่ออื่นอีกหลายแห่ง แต่สามารถลบหรือเปลี่ยนภาพได้รวดเร็วกว่าข่าวสด จึงไม่เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์ในวงกว้าง ขณะที่ในแพลตฟอร์ม X ยังมีบางบัญชีที่ไม่ยอมลบ จนภาพถูกนำไปเผยแพร่ต่อและสื่อกัมพูชานำไปใช้
เจ้าของโพสต์จึงมองว่า ไม่ควรโยนความผิดให้ ข่าวสด เพียงสำนักเดียว เพราะจากการตรวจสอบของตนพบว่า มีหลายสำนักที่เผยแพร่ภาพลักษณะเดียวกัน เพียงแต่ลบได้เร็วจึงไม่เป็นที่รับรู้ของสังคม พร้อมระบุว่า NEWS1 และเครือผู้จัดการ เป็นสื่อที่ ไม่ได้เผยแพร่ภาพพิกัดหรือแผนที่ทางทหารดังกล่าวตั้งแต่แรก จึงไม่ได้มีส่วนในความผิดพลาดครั้งนี้
นอกจากนี้ เจ้าของโพสต์ยังตั้งข้อสังเกตว่า สาเหตุที่สื่อแทบทุกสำนักไม่ค่อยนำเสนอหรือวิพากษ์วิจารณ์ประเด็นนี้ อาจเป็นเพราะหลายแห่งต่างก็เคยเผยแพร่ภาพในลักษณะเดียวกัน จึงไม่ต้องการให้เรื่องขยายผลจนกระทบต่อตัวเอง พร้อมย้ำว่า ตนไม่ได้มีเจตนาโจมตีสื่อหรือกองทัพ แต่มองว่าความผิดพลาดครั้งนี้ควรเป็นบทเรียนร่วมกันของทุกฝ่าย เพราะการเผยแพร่ข้อมูลที่ไม่เหมาะสมอาจส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยของกำลังพลในพื้นที่ปฏิบัติการ
ช่วงท้ายของโพสต์ เจ้าของเพจยังเปิดเผยว่า ได้รับข้อมูลเพิ่มเติมว่า แม่ทัพภาคที่ 2 ได้ลงพื้นที่บริเวณที่เกี่ยวข้องกับแผนที่ดังกล่าวแล้ว พร้อมย้ำว่า ก่อนที่ข้อมูลจะถูกเผยแพร่ไปถึงสื่อกัมพูชา ตนได้พยายามประสานงานและขอความร่วมมือให้มีการลบภาพอย่างเต็มที่ แต่เมื่อข้อมูลหลุดออกไปแล้ว จึงตัดสินใจออกมาเล่าข้อเท็จจริงทั้งหมด เพื่อให้สังคมได้รับทราบอีกมุมหนึ่งของเหตุการณ์
ที่มา : เพจ Thai Burma railway ทางรถไฟสายมรณะ
NEWS1 รายงาน