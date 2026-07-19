เพจชื่อหน่วยข่าวกรอง อ้างสื่อใหญ่โพสต์แผนที่ยุทธศาสตร์ทหาร ทำให้ต้องย้ายฐานอลหม่าน

เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์บนโลกออนไลน์ หลังเพจ "หน่วยข่าวกรองทางทหาร ศปก." เผยแพร่ข้อความอ้างว่า มีสื่อมวลชนรายใหญ่เผยแพร่แผนที่ด้านภูมิรัฐศาสตร์ทางทหาร ซึ่งมีข้อมูลเกี่ยวกับตำแหน่งฐานกำลังพล ฐานรถถัง ฐานปืนใหญ่ และคลังอาวุธ ส่งผลให้หน่วยทหารที่ปฏิบัติภารกิจในพื้นที่แนวหน้าต้องเร่งปรับเปลี่ยนที่ตั้งฐานกำลังพล
ข้อความที่เผยแพร่ระบุว่า การเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวอาจทำให้ฝ่ายตรงข้ามสามารถนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ทางการทหารได้ พร้อมอ้างว่ากำลังพลในพื้นที่ต้องย้ายฐานเพื่อความปลอดภัยและลดความเสี่ยงจากการถูกตรวจจับพิกัด
อย่างไรก็ตาม จนถึงขณะนี้ ยังไม่มีการยืนยันอย่างเป็นทางการจากกองทัพหรือหน่วยงานด้านความมั่นคง ว่ามีการย้ายฐานกำลังพลอันเป็นผลโดยตรงจากการเผยแพร่แผนที่ดังกล่าว หรือว่าข้อมูลที่เผยแพร่นั้นมีรายละเอียดด้านยุทธศาสตร์ตามที่ถูกกล่าวอ้างหรือไม่
ประเด็นดังกล่าวจึงกลายเป็นที่ถกเถียงในสังคม โดยมีผู้แสดงความเห็นทั้งในมุมของเสรีภาพในการนำเสนอข่าว และความเหมาะสมในการเผยแพร่ข้อมูลที่อาจเกี่ยวข้องกับความมั่นคงของประเทศ ขณะที่หลายฝ่ายเรียกร้องให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างรอบด้าน เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อการปฏิบัติภารกิจของเจ้าหน้าที่ในพื้นที่
เครดิต : เพจ "หน่วยข่าวกรองทางทหาร ศปก."
NEWS1 รายงาน