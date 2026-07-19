ชายหนุ่มเมียนมาร์กระเจิง! โดนต้อนขึ้นรถไปเป็นทหารแบบไม่ทันตั้งตัว

สถานการณ์ในกรุงย่างกุ้ง ประเทศเมียนมา ยังคงสร้างความหวาดวิตกให้กับประชาชน หลังมีรายงานว่ากองทัพพม่าเพิ่มความเข้มงวดในการจับกุมชายหนุ่มตามท้องถนน สถานีรถไฟ และโรงงาน โดยมีข้อสังเกตว่า ผู้ถูกควบคุมตัวบางส่วนอาจถูกนำไปเข้ารับการเกณฑ์ทหาร
สำนักข่าว Mizzima รายงานเมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2569 อ้างข้อมูลจาก Rangoon Scout Network (RSN) องค์กรที่ติดตามความเคลื่อนไหวของกองทัพพม่า ระบุว่า ตั้งแต่เดือนเมษายนที่ผ่านมา มีประชาชนถูกจับกุมในกรุงย่างกุ้งแล้วอย่างน้อย 166 ราย แบ่งเป็น 150 ราย ระหว่างเดือนเมษายน-มิถุนายน และอีก 16 ราย ในช่วงวันที่ 1-13 กรกฎาคม โดยพบว่าในช่วงสองสัปดาห์แรกของเดือนกรกฎาคม การจับกุมมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจน
RSN ระบุว่า การจับกุมเกิดขึ้นในหลายพื้นที่ ทั้งบนท้องถนน สถานีรถไฟ โรงงาน และแหล่งชุมชนแรงงาน โดยผู้ที่ตกเป็นเป้าหมายส่วนใหญ่เป็นชายหนุ่มอายุระหว่าง 20-30 ปี ขณะที่บางรายมีข้อมูลว่าอาจถูกควบคุมตัวเพื่อนำไปเป็นทหาร แม้จะยังไม่สามารถยืนยันสาเหตุของการจับกุมทุกกรณีได้ก็ตาม
ชาวบ้านในกรุงย่างกุ้งเปิดเผยกับสื่อท้องถิ่นว่า เห็นชายหนุ่มถูกเจ้าหน้าที่จับยัดขึ้นรถตู้ที่ไม่ติดป้ายทะเบียนต่อหน้าต่อตา บางคนต้องรีบวิ่งหนีเมื่อรถตู้ขับเข้ามาใกล้ เพราะหวั่นว่าจะถูกควบคุมตัวเช่นกัน ส่งผลให้บรรยากาศในหลายพื้นที่เต็มไปด้วยความหวาดกลัว
นอกจากนี้ ยังมีรายงานว่า เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจสอบผู้พักอาศัย รวมถึงมีการกล่าวอ้างว่า บางครอบครัวถูกเรียกเก็บเงินเพื่อหลีกเลี่ยงการส่งบุตรหลานเข้ารับการเกณฑ์ทหาร อย่างไรก็ตาม ข้อมูลดังกล่าวยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบและยังไม่มีคำชี้แจงจากทางการเมียนมา
อีกด้านหนึ่ง Chindwin News Agency เผยแพร่คลิปวิดีโอที่อ้างว่าเป็นเชลยศึกทหารพม่าซึ่งถูกจับกุมโดยกองกำลังปลดปล่อยชาติกะเหรี่ยง (KNLA) ในรัฐกะเหรี่ยง โดยผู้ที่ปรากฏในคลิปบางรายอ้างว่า เพิ่งถูกเกณฑ์เข้ากองทัพและถูกส่งเข้าสู่แนวหน้าเป็นครั้งแรก
เครดิต : เพจสำนักข่าวชายขอบ
NEWS1 รายงาน