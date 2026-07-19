คนจนผู้ใฝ่รู้แห่ลาออกจาก กศน. เพียบ เกรงถูกระงับสิทธิ์บัตรคนจน
เกิดกระแสความกังวลในกลุ่มผู้เรียนของ กรมส่งเสริมการเรียนรู้ (สกร.) หรือชื่อเดิม กศน. หลังมีผู้เรียนจำนวนหนึ่งทยอยลาออกจากการศึกษา เพราะเกรงว่าจะสูญเสียสิทธิ์ในโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือ "บัตรคนจน" ส่งผลให้กระทรวงศึกษาธิการต้องเร่งประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ไขปัญหาเป็นการด่วน
นายอัครนันท์ กัณณ์กิตตินันท์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยว่า ได้รับทราบปัญหาดังกล่าวแล้ว และสั่งการให้ทุกหน่วยงานเร่งหาทางออกร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พร้อมขอร้องนักเรียนทุกคน "อย่าเพิ่งลาออกจากการเรียน" เพราะไม่ควรมีใครต้องเลือกระหว่างอนาคตทางการศึกษากับความอยู่รอดของครอบครัว
รมช.ศึกษาธิการ ยืนยันว่า หน้าที่ของนักเรียนคือการเรียนหนังสือและรักษาความฝันของตนเอง ส่วนการแก้ไขกฎเกณฑ์หรือเงื่อนไขที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา เป็นหน้าที่ของกระทรวงศึกษาธิการที่จะเร่งดำเนินการ โดยจะหารือกับทุกฝ่ายเพื่อให้ผู้เรียนสามารถเรียนต่อได้โดยไม่กระทบต่อสิทธิ์สวัสดิการที่พึงได้รับ
ปัญหาดังกล่าวเกิดขึ้นหลังมีความกังวลว่า การมีสถานะเป็นผู้เรียนในสังกัด สกร. อาจส่งผลต่อการพิจารณาสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ทำให้ผู้เรียนบางส่วนตัดสินใจลาออกก่อนที่จะมีข้อสรุปที่ชัดเจน ส่งผลให้หลายฝ่ายออกมาเรียกร้องให้เร่งสร้างความชัดเจนของหลักเกณฑ์ เพื่อไม่ให้ผู้มีรายได้น้อยต้องเสียโอกาสทางการศึกษาเพราะความไม่แน่นอนของระบบสวัสดิการ
กระทรวงศึกษาธิการย้ำว่า จะไม่ปล่อยให้นักเรียนต้องเผชิญปัญหาเพียงลำพัง และจะเร่งประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อหาทางออกร่วมกันโดยเร็วที่สุด เพื่อให้ผู้เรียนสามารถเดินหน้าศึกษาต่อได้โดยไม่ต้องกังวลว่าจะสูญเสียสิทธิ์ที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิต
NEWS1 รายงาน