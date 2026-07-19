"หมอวรงค์" รับรางวัล "เพชรกนก" เชิดชูเกียรติคนดีศรีแผ่นดิน สาขาเมตตาธรรม

นพ.วรงค์ เดชกิจวิกรม ได้รับรางวัล "เพชรกนก" รางวัลเชิดชูเกียรติบุคคลผู้สร้างสมคุณงามความดี มีความเสียสละ และบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคมและประเทศชาติ ใน สาขาเมตตาธรรม ภายในพิธีมอบรางวัล "เพชรกนก–กนกนาคราช" ครั้งที่ 6 ประจำปี พ.ศ. 2568–2569 ซึ่งจัดโดย สมาคมผู้ผลิตรายการภาพและเสียง
ภายหลังเข้ารับรางวัล นพ.วรงค์ ได้เผยภาพพร้อมถ้วยรางวัล โดยระบุว่ารู้สึกเป็นเกียรติและภาคภูมิใจที่ได้รับการยกย่องในครั้งนี้ พร้อมขอบคุณผู้จัดงานและทุกภาคส่วนที่ร่วมผลักดันการทำงานเพื่อสังคมมาโดยตลอด
สำหรับรางวัล "เพชรกนก" จัดขึ้นเพื่อเชิดชูเกียรติบุคคลผู้มีคุณธรรม สร้างคุณประโยชน์แก่สังคม มีความเสียสละ และเป็นแบบอย่างที่ดีของประเทศ ขณะที่รางวัล "กนกนาคราช" มอบให้แก่องค์กรและหน่วยงานที่มีผลงานโดดเด่นในการบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ
พิธีมอบรางวัลในปีนี้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2569 โดยมีบุคคลจากหลากหลายสาขาอาชีพเข้ารับรางวัล เพื่อยกย่องผู้ที่อุทิศตนทำความดีและสร้างประโยชน์แก่สังคมอย่างต่อเนื่อง
NEWS1 รายงาน