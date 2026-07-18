เรือหายแล้ว! คนโกงสอบท้องถิ่น เสียตังค์ไม่พอ เสียวจะติดคุกอีกด้วย

คดีทุจริตการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการส่วนท้องถิ่น มีแนวโน้มขยายผลจากการเพิกถอนสิทธิและการสอบสวนทางวินัย ไปสู่การดำเนินคดีอาญา หลังผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง (ผบช.ก.) เปิดเผยแนวทางดำเนินคดีกับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตสอบ โดยเฉพาะผู้เข้าสอบที่มีคะแนนผิดปกติจำนวน 5,924 ราย ซึ่งถูกเพิกถอนสิทธิ์โดยกระทรวงมหาดไทยแล้ว
พล.ต.ท.จิรภพ ภูริเดช ผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง ระบุว่า หลังจากกระทรวงมหาดไทยส่งข้อมูลและหลักฐานให้ตำรวจแล้ว พนักงานสอบสวนจะเร่งรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อพิจารณาว่า ผู้เข้าสอบแต่ละรายมีส่วนร่วมในการกระทำความผิดหรือไม่ หากพบหลักฐานเชื่อมโยงชัดเจน ก็จะดำเนินคดีอาญาตามกฎหมายกับทั้งขบวนการ ไม่ว่าจะเป็นผู้จัดหา ผู้ประสานงาน หรือผู้เข้าสอบที่ร่วมทุจริต
สำหรับผู้เข้าสอบที่ถูกเพิกถอนสิทธิ์จำนวน 5,924 ราย ไม่ได้หมายความว่าจะถูกดำเนินคดีทุกคนโดยอัตโนมัติ แต่ตำรวจจะพิจารณาเป็นรายบุคคลจากพยานหลักฐาน ทั้งเส้นทางการเงิน การติดต่อสื่อสาร และข้อมูลทางนิติวิทยาศาสตร์ หากพบว่ามีส่วนร่วมในการซื้อขายข้อสอบหรือใช้วิธีการทุจริต ก็อาจถูกแจ้งข้อกล่าวหาทางอาญาเพิ่มเติมได้
ขณะเดียวกัน ผบช.ก. ยังระบุว่า หากผู้เกี่ยวข้องรายใดตัดสินใจให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการขยายผลไปยังผู้บงการหรือเครือข่ายใหญ่ พนักงานสอบสวนสามารถพิจารณาเสนอใช้มาตรการกันไว้เป็นพยานได้ ตามหลักเกณฑ์ของกฎหมาย เพื่อให้การสืบสวนขยายผลไปถึงผู้ที่อยู่เบื้องหลังขบวนการทั้งหมด
คดีโกงสอบท้องถิ่นถือเป็นหนึ่งในคดีทุจริตครั้งใหญ่ของปี โดยก่อนหน้านี้มีการตรวจพบความผิดปกติของผลสอบจำนวนมาก จนนำไปสู่การเพิกถอนสิทธิ์ผู้สอบหลายพันราย และการขยายผลสู่การสอบสวนเครือข่ายผู้จัดการทุจริต ซึ่งขณะนี้กำลังเดินหน้าทั้งในมิติของการเอาผิดทางวินัยและการดำเนินคดีอาญาอย่างเข้มข้น
NEWS1 รายงาน