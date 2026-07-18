สุดอึ้ง! ผับแห่งนี้แน่นตั้งแต่ตี 4 ถึง 15.00 น. ข้างนอกร้านเกม ข้างในขายยา

เจ้าหน้าที่ตำรวจเปิดปฏิบัติการเข้าตรวจค้นสถานบันเทิงผิดกฎหมายแห่งหนึ่ง หลังได้รับข้อมูลว่ามีการลักลอบเปิดให้บริการในลักษณะอำพราง โดยภายนอกทำเป็นร้านเกม แต่ภายในกลับดัดแปลงเป็นสถานที่มั่วสุมและลักลอบจำหน่ายยาเสพติดให้กับลูกค้า
ปฏิบัติการครั้งนี้นำโดย พล.ต.ต.ธีรเดช ธรรมสุธีร์ หรือ "รองจ๋อ" และ พ.ต.อ.ภูริทัต บุญช่วย หรือ "สารวัตรแจ๊ะ" พร้อมกำลังเจ้าหน้าที่เข้าตรวจค้น ก่อนพบว่าภายนอกอาคารมีลักษณะปิดทึบ คล้ายร้านเกมทั่วไป แต่เมื่อเข้าไปด้านในกลับพบผู้ใช้บริการจำนวนมากอยู่ภายในอาคาร ซึ่งแทบไม่สามารถรับรู้สภาพแสงภายนอกได้
จากการสืบสวนพบว่า สถานที่ดังกล่าวเปิดให้บริการในช่วงเวลาผิดปกติ โดยมีลูกค้าเข้าใช้บริการตั้งแต่เวลาประมาณ 04.00 น. ต่อเนื่องไปจนถึงราว 15.00 น. และไม่ได้เน้นจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็นหลัก แต่มีการกล่าวหาว่าลักลอบจำหน่ายยาเสพติดให้กับลูกค้าภายในร้าน
ข้อมูลจากการตรวจสอบระบุว่า ผู้เข้าใช้บริการส่วนใหญ่เป็นลูกค้าประจำ บาร์โฮสต์ และสาวเอ็นเตอร์เทน โดยมีการคัดกรองบุคคลก่อนอนุญาตให้เข้าใช้บริการ เพื่อหลีกเลี่ยงการถูกตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่
เจ้าหน้าที่ได้ควบคุมตัวผู้เกี่ยวข้อง พร้อมตรวจยึดของกลางและขยายผลไปยังเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมาย ขณะเดียวกันอยู่ระหว่างตรวจสอบเส้นทางการเงินและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพิ่มเติม ว่ามีผู้ใดอยู่เบื้องหลังการดำเนินกิจการผิดกฎหมายแห่งนี้หรือไม่
เครดิตข้อมูล : เพจ PoliceNewsVarieties
NEWS1 รายงาน