สาวนักร้องร้านอาหารโวย! บุคคลอ้างเป็นสารวัตร สภ.หาดใหญ่มือปลาหมึก

สงขลา – หญิงสาวนักร้องประจำร้านอาหารแห่งหนึ่งใน อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ร้องเรียนผ่านสื่อและเข้าแจ้งความ หลังอ้างว่าถูกชายรายหนึ่งซึ่งแสดงตัวว่าเป็น "สารวัตร" สังกัด สภ.หาดใหญ่ ก่อเหตุลวนลามภายในร้าน ด้วยการกอดรัด กระชากให้นั่งบนตัก บีบหน้าอก และจับก้น ต่อหน้าลูกค้าจำนวนมาก จนได้รับความอับอายและกระทบต่อสภาพจิตใจอย่างหนัก
ผู้เสียหายระบุว่า เหตุเกิดเมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2569 เวลาประมาณ 22.40 น. ระหว่างปฏิบัติหน้าที่เป็นนักร้องประจำร้าน ชายคนดังกล่าวเข้ามาใช้บริการ ก่อนเรียกให้ไปชนแก้วตามมารยาท แต่กลับฉวยโอกาสลวนลาม แม้ผู้เสียหายจะพยายามขัดขืนและต่อว่า อีกฝ่ายยังพยายามเข้ามาคุกคามซ้ำหลายครั้ง
ภายหลังผู้เสียหายสอบถามข้อมูลจากผู้ที่รู้จักชายรายนี้ จึงทราบว่า บุคคลดังกล่าว ไม่ใช่ตำรวจชั้นสัญญาบัตรตามที่กล่าวอ้าง แต่เป็นอาสาสมัครช่วยงานตำรวจ และมีพฤติกรรมแอบอ้างว่าเป็นตำรวจยศ "สารวัตร" รวมถึงมีผู้กล่าวอ้างว่าเคยก่อเหตุในลักษณะคล้ายกันกับหญิงสาวหลายราย
หลังจากผู้เสียหายนำเรื่องราวโพสต์ลงสื่อสังคมออนไลน์ มีหญิงสาวและผู้ประกอบการหลายรายออกมาแสดงความคิดเห็น อ้างว่าเคยตกเป็นเหยื่อของบุคคลคนเดียวกัน ทั้งการลวนลาม การแอบอ้างเป็นตำรวจ และการใช้อิทธิพลขอรับบริการหรือรับประทานอาหารฟรีตามร้านต่าง ๆ
นอกจากนี้ ยังมีผู้เสียหายอีกรายหนึ่งออกมาเปิดเผยว่า เคยถูกชายคนเดียวกันจับหน้าอกโดยไม่ได้รับความยินยอม และใช้ถ้อยคำลามกคุกคาม จนรู้สึกหวาดกลัวและอับอาย
ผู้เสียหายยืนยันว่า ขณะนี้ได้เข้าแจ้งความดำเนินคดีแล้ว และจะติดตามคดีจนถึงที่สุด พร้อมเรียกร้องให้หญิงสาวที่เคยตกเป็นเหยื่อออกมาให้ข้อมูลกับเจ้าหน้าที่ เพื่อรวบรวมพยานหลักฐานดำเนินคดีตามกฎหมาย และป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำกับผู้อื่น
ทั้งนี้ ผู้เสียหายยังย้ำว่า การกระทำดังกล่าวเป็นพฤติกรรมเฉพาะบุคคล ไม่ควรนำไปเหมารวมกับอาสาสมัครตำรวจทั้งหมด ซึ่งส่วนใหญ่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสียสละ แต่เห็นว่าบุคคลที่ถูกกล่าวอ้างควรเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับสังคม
รายงานนี้เรียบเรียงจากข้อมูลและการเปิดเผยของเพจ "หาดใหญ่นิวส์" และคำบอกเล่าของผู้เสียหาย โดยข้อกล่าวหาดังกล่าวอยู่ระหว่างการดำเนินคดีและการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่
NEWS1 รายงาน