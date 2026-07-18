ภาพนี้เจ็บปวด! คนไข้แน่นหน้าอกถูกให้กลับบ้าน สุดท้ายสิ้นใจ ล่าสุดหมอถูกพักงาน

กลายเป็นประเด็นที่สร้างความสะเทือนใจในสังคม หลังภรรยาของชายผู้เสียชีวิตออกมาเรียกร้องขอความเป็นธรรม โดยเล่าว่า สามีมีอาการแน่นหน้าอก เจ็บร้าวไปที่แขน และมีเหงื่อออกผิดปกติ จึงเดินทางเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลตามสิทธิประกันสังคม แต่กลับไม่ได้รับการตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (ECG) ก่อนถูกอนุญาตให้กลับบ้าน
ภรรยาผู้เสียชีวิตอ้างว่า ระหว่างเข้ารับการรักษา เธอพยายามขอให้แพทย์ตรวจคลื่นหัวใจ เนื่องจากกังวลว่าอาการของสามีอาจเกี่ยวข้องกับโรคหัวใจ แต่แพทย์ประเมินว่าอาการมีแนวโน้มเกิดจากความเครียดหรือภาวะวิตกกังวล พร้อมทั้งมีการพูดคุยในลักษณะที่ทำให้เธอรู้สึกว่าถูกมองว่าเป็นต้นเหตุของความเครียด ก่อนให้สามีกลับบ้านโดยไม่มีการตรวจหัวใจตามที่ร้องขอ
อย่างไรก็ตาม หลังเดินทางกลับถึงบ้านได้ไม่นาน สามีกลับมีอาการทรุดลงอย่างรวดเร็ว ก่อนเสียชีวิตในเวลาต่อมา ท่ามกลางความตกใจของครอบครัว
ผลชันสูตรภายหลังระบุว่า ผู้เสียชีวิตมีภาวะ หลอดเลือดหัวใจตีบ ซึ่งทำให้ครอบครัวตั้งข้อสงสัยว่า หากได้รับการตรวจหัวใจตั้งแต่ครั้งแรก อาจมีโอกาสพบความผิดปกติและเข้ารับการรักษาได้ทันท่วงที จึงออกมาเรียกร้องให้มีการตรวจสอบข้อเท็จจริงและความรับผิดชอบของผู้เกี่ยวข้อง
ล่าสุด โรงพยาบาลต้นสังกัดได้มีคำสั่ง พักงานแพทย์ผู้ทำการตรวจรักษาเป็นการชั่วคราว พร้อมตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง เพื่อพิจารณาว่าการวินิจฉัยและการดูแลผู้ป่วยเป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพหรือไม่ โดยยืนยันว่าจะให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย และเปิดเผยผลการสอบสวนเมื่อกระบวนการแล้วเสร็จ
ขณะที่เรื่องราวดังกล่าวได้ถูกแชร์อย่างกว้างขวางในสื่อสังคมออนไลน์ มีประชาชนจำนวนมากร่วมแสดงความเสียใจต่อครอบครัวผู้เสียชีวิต พร้อมเรียกร้องให้มีการตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างโปร่งใส และใช้กรณีนี้เป็นบทเรียนในการดูแลผู้ป่วยที่มีอาการเสี่ยงต่อโรคหัวใจ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ลักษณะเดียวกันซ้ำอีก
NEWS1 รายงาน