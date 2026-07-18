ศิริกัญญาซัด รัฐบาลคัดบัตรคนจนโหด คนจนจริงหลุดสิทธิเพียบ

"ศิริกัญญา ตันสกุล" สส.บัญชีรายชื่อและรองหัวหน้าพรรคประชาชน วิจารณ์รัฐบาลและกระทรวงการคลัง หลังประกาศผลการตรวจสอบสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ พบประชาชนจำนวนมากถูกตัดสิทธิ์ ทั้งที่เป็นผู้มีรายได้น้อยและได้รับความเดือดร้อนจริง พร้อมตั้งข้อสังเกตว่ารัฐบาลตั้งใจลดจำนวนผู้ถือบัตรคนจนมาตั้งแต่ต้น ด้วยการกำหนดเงื่อนไขคัดกรองที่เข้มงวดขึ้น และยังไม่มีระบบรองรับการอุทธรณ์ที่มีประสิทธิภาพ ทำให้ประชาชนจำนวนมากสับสนและได้รับผลกระทบ
นางสาวศิริกัญญา ระบุว่า จากตัวเลขงบประมาณจะเห็นได้ชัดว่า รัฐบาลวางเป้าหมายลดจำนวนผู้ได้รับสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ โดยปีงบประมาณ 2570 จัดสรรงบประมาณไว้เพียงประมาณ 42,000 ล้านบาท ลดลงจากในอดีตที่ใช้งบกว่า 50,000 ล้านบาท ส่งผลให้จำนวนผู้ได้รับสิทธิ์ถูกจำกัดเหลือประมาณ 9-10 ล้านคน จึงมีการปรับหลักเกณฑ์ให้เข้มงวดมากขึ้น เพื่อคัดกรองผู้ได้รับสิทธิ์
อย่างไรก็ตาม เธอระบุว่า เกณฑ์ที่เข้มงวดดังกล่าว กลับทำให้คนจนตัวจริงจำนวนไม่น้อยต้องหลุดจากสิทธิ์ โดยพบปัญหาข้อมูลของหน่วยงานรัฐคลาดเคลื่อน เช่น บางคนไม่มีรถแต่ระบบแจ้งว่ามีรถยนต์ บางคนไม่มีที่ดินแต่ข้อมูลระบุว่าถือครองที่ดินเกิน 10 ไร่ หรือกรณีบุตรนำชื่อบิดามารดาไปใช้ถือครองรถจักรยานยนต์ ทำให้ผู้ปกครองถูกตัดสิทธิ์ ทั้งที่ไม่ได้เป็นเจ้าของทรัพย์สินจริง
ศิริกัญญา ยังตั้งคำถามว่า การคัดกรองของรัฐบาลในครั้งนี้ กำลังคัดคนที่ไม่จนออกจากระบบ หรือกำลังคัด "คนจนจริง" ออกจากสิทธิ์ด้วย พร้อมระบุว่า วันนี้ประชาชนจำนวนมากเดินทางไปยังธนาคารเพื่อยื่นอุทธรณ์จนแน่นทุกสาขา ขณะที่เว็บไซต์ของรัฐกลับแจ้งให้ประชาชนติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูลด้วยตนเอง ส่งผลให้หลายหน่วยงานมีประชาชนโทรศัพท์สอบถามจำนวนมาก โดยเฉพาะกรมการขนส่งทางบกที่ไม่สามารถติดต่อได้ จนเกิดความสับสนและความเดือดร้อนในวงกว้าง
เธอกล่าวว่า ปัญหาดังกล่าวสะท้อนว่า กระทรวงการคลังยังไม่ได้เตรียมความพร้อมด้านระบบอุทธรณ์และการประสานงานระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งที่ควรเตรียมมาตรการรองรับไว้ตั้งแต่ก่อนประกาศผล เพื่อไม่ให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบต้องเสียเวลาและเสียโอกาสในการเข้าถึงสิทธิ
นอกจากนี้ ศิริกัญญา ยังเห็นว่า หลักเกณฑ์ที่ใช้พิจารณาในปัจจุบันมีลักษณะแข็งตัวเกินไป เช่น ผู้ที่มีที่ดินเกิน 10 ไร่ แต่ไม่สามารถทำประโยชน์หรือสร้างรายได้จากที่ดินนั้นได้ หรือผู้ประกอบการรายย่อยที่มีหนี้เกิน 100,000 บาท เพราะกู้เงินมาลงทุนทำมาหากิน กลับถูกตัดสิทธิ์ ทั้งที่ยังมีฐานะยากจนและมีรายได้ไม่เพียงพอต่อการดำรงชีพ
ศิริกัญญา จึงเรียกร้องให้รัฐบาลเร่งทบทวนหลักเกณฑ์การคัดกรอง และปรับปรุงระบบอุทธรณ์ให้มีประสิทธิภาพ เพื่อให้ความช่วยเหลือเข้าถึงผู้ที่เดือดร้อนจริง และไม่ปล่อยให้ประชาชนที่สมควรได้รับสวัสดิการของรัฐต้องหลุดจากระบบเพราะเงื่อนไขที่เข้มงวดหรือข้อมูลของหน่วยงานรัฐที่คลาดเคลื่อน
NEWS1 รายงาน