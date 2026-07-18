ตำรวจฟาดตำรวจ ผับบาร์เถื่อน ตำรวจนักสืบมือปราบ หายหัว ไปไหนกันหมด?

เหตุเพลิงไหม้ภายใน "โรงเบียร์ ณ ลาดพร้าว" ที่คร่าชีวิตผู้คนจำนวนมาก ยังคงเป็นประเด็นร้อนของสังคม ล่าสุด พ.ต.อ.วิรุตม์ ศิริสวัสดิบุตร เลขาธิการสถาบันเพื่อการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม (สป.ยธ.) ออกมาตั้งคำถามตรงไปยังสำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดยระบุว่า ประเด็นสำคัญของโศกนาฏกรรมครั้งนี้ ไม่ใช่เพียงการหาสาเหตุว่าไฟไหม้เกิดจากอะไร แต่คือการตรวจสอบว่า "ใคร" มีหน้าที่รับผิดชอบไม่ให้มีการเปิดสถานบริการผิดกฎหมายตั้งแต่แรก
พ.ต.อ.วิรุตม์ ระบุว่า หากร้านดังกล่าวได้รับอนุญาตเพียงเป็นร้านอาหารและจำหน่ายสุรา แต่มีการเปิดให้มีดนตรี เต้นรำ และดำเนินกิจการในลักษณะสถานบริการ ก็เข้าข่ายเป็น "สถานบริการเถื่อน" ซึ่งตามพระราชบัญญัติสถานบริการ พ.ศ.2509 เจ้าหน้าที่ตำรวจมีหน้าที่ตรวจตราและดำเนินคดีกับผู้ฝ่าฝืน หากปล่อยให้เปิดดำเนินการได้เป็นเวลานาน ย่อมเป็นประเด็นที่สังคมตั้งคำถามถึงการปฏิบัติหน้าที่ของผู้รับผิดชอบ
เขายังตั้งข้อสังเกตว่า ทุกครั้งที่เกิดเหตุร้ายแรง มักมีการมุ่งสอบสวนสาเหตุของเพลิงไหม้หรือดำเนินคดีกับเจ้าของกิจการ แต่คำถามสำคัญคือ เหตุใดสถานบริการที่ไม่ได้รับอนุญาตจึงสามารถเปิดให้บริการได้ และเหตุใดตำรวจสายตรวจ ตำรวจสืบสวน หรือตำรวจชุดปราบปรามในพื้นที่ จึงไม่พบหรือไม่ดำเนินการ ทั้งที่เป็นหน้าที่ตามกฎหมาย
พร้อมกันนี้ พ.ต.อ.วิรุตม์ ยังโพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว ระบุว่า "การทำผิดกฎหมายใด ที่ตำรวจไม่รู้ จะถูกจับ!" พร้อมตั้งคำถามว่า "ตำรวจนักสืบมือปราบ หายหัวไปไหนกันหมด?" สะท้อนข้อกังวลต่อระบบการบังคับใช้กฎหมายและการตรวจสอบสถานบริการผิดกฎหมายในพื้นที่
ขณะที่การตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีเพลิงไหม้โรงเบียร์ ณ ลาดพร้าว ยังอยู่ระหว่างการสืบสวนของหลายหน่วยงาน ทั้งประเด็นใบอนุญาต การใช้อาคาร ระบบความปลอดภัย และการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยสังคมจับตาว่า จะมีการขยายผลไปถึงผู้มีหน้าที่กำกับดูแลหรือไม่ หากพบว่ามีการละเลยต่อการปฏิบัติหน้าที่
NEWS1 รายงาน