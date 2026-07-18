ป.ป.ส.ฟันไม่เว้น ตำรวจนราธิวาสโดนรวบคาบ้านพักข้าราชการ

ป.ป.ส. เดินหน้าปราบปรามยาเสพติดภายใต้ "ยุทธการตัดเนื้อร้าย ครั้งที่ 16" หลังได้รับเรื่องร้องเรียนผ่านสายด่วน 1386 ว่า ตำรวจนายหนึ่งในสังกัดตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาส มีพฤติการณ์เสพยาเสพติดภายในบ้านพักราชการ ก่อนเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจสอบและผู้ถูกร้องเรียนยอมรับว่าเสพยาบ้าจริง โดยอ้างว่าเกิดจากความเครียดจากปัญหาครอบครัว ขณะที่ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาสสั่งตรวจยืนยันผล พร้อมดำเนินการทางวินัยอย่างเด็ดขาด และเร่งขยายผลถึงผู้จำหน่ายยาเสพติด
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2569 ได้รับแจ้งเบาะแสผ่านสายด่วน 1386 ว่า ดาบตำรวจรายหนึ่ง สังกัดตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาส มีพฤติการณ์เกี่ยวข้องกับการเสพยาเสพติดภายในบ้านพักราชการ
ต่อมาเมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2569 ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ส. ภาค 9 ได้มอบหมายให้ นายวันชัย เพชรรัตน์ ผู้อำนวยการส่วนบังคับใช้กฎหมาย ป.ป.ส. ภาค 9 พร้อมเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงตามข้อร้องเรียน
จากการตรวจสอบ ดาบตำรวจผู้ถูกร้องเรียน ซึ่งใช้นามสมมุติว่า "ดาบตำรวจวอ" ยอมรับว่าได้เสพยาบ้าจริง โดยให้เหตุผลว่าเกิดจากความเครียดจากปัญหาภายในครอบครัว
ภายหลังการตรวจสอบ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาส ได้สั่งให้นำตัวอย่างปัสสาวะของผู้ถูกร้องเรียนส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการเพื่อยืนยันผลอย่างเป็นทางการ พร้อมกำชับให้ดำเนินการทางวินัยตามระเบียบของสำนักงานตำรวจแห่งชาติอย่างเด็ดขาด หากผลตรวจยืนยันเป็นบวก จะเข้าข่ายความผิดวินัยร้ายแรง ซึ่งมีโทษสูงสุดถึงขั้นไล่ออกจากราชการ
นอกจากนี้ จากคำให้การของผู้ถูกร้องเรียนเกี่ยวกับแหล่งที่มาของยาเสพติด ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาส ยังได้สั่งการให้ชุดปราบปรามยาเสพติดเร่งสืบสวนขยายผล เพื่อติดตามจับกุมผู้จำหน่ายและผู้เกี่ยวข้องมาดำเนินคดีตามกฎหมาย
ป.ป.ส. ระบุว่า การดำเนินการครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของ "ยุทธการตัดเนื้อร้าย ครั้งที่ 16" ซึ่งมุ่งตรวจสอบและดำเนินคดีกับเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด โดยยืนยันว่าจะดำเนินการกับผู้กระทำผิดอย่างเสมอภาค ไม่เลือกปฏิบัติ ไม่ว่าจะเป็นประชาชนทั่วไปหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ พร้อมบูรณาการความร่วมมือกับทุกหน่วยงานในการปราบปรามเครือข่ายยาเสพติด ควบคู่กับการนำผู้เสพเข้าสู่กระบวนการบำบัดรักษา เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนและผลักดันการแก้ไขปัญหายาเสพติดให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม
NEWS1 รายงาน