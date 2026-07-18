ภคมนฟาดแรง! เงินโกงสอบท้องถิ่น 4.5 พันล้านอยู่ที่ไหน? จี้สาวเส้นเงินถึงผู้บงการ

คดีทุจริตการสอบบรรจุข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นยังคงไร้ความคืบหน้า แม้เวลาจะผ่านไปเกือบ 1 เดือน หลัง น.ส.ภคมน หนุนอนันต์ สส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาชน ในฐานะประธานคณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมือง การสื่อสารมวลชน และการมีส่วนร่วมของประชาชน เปิดเผยภายหลังเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าชี้แจงความคืบหน้าของคดี
ภคมนระบุว่า จากการประชุมร่วมกับตำรวจสอบสวนกลาง กระทรวงมหาดไทย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว.) และสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) พบว่ายังไม่มีการแจ้งข้อกล่าวหาเพิ่มเติม นอกจากผู้ต้องสงสัย 3 รายที่ถูกดำเนินคดีไปก่อนหน้านี้ อีกทั้งยังไม่มีการออกหมายเรียกพยานเพิ่มเติม และยังไม่มีการส่งข้อมูลสำคัญจากกระทรวงมหาดไทยให้พนักงานสอบสวนเพื่อขยายผลคดี
ประเด็นที่ถูกตั้งคำถามอย่างหนัก คือ ความเสียหายจากขบวนการโกงสอบที่ประเมินไว้กว่า 4,500 ล้านบาท แต่จนถึงขณะนี้ ยังไม่มีหน่วยงานใดประสานสำนักงาน ปปง. เพื่อตรวจสอบเส้นทางการเงิน ทั้งที่การติดตามเส้นเงินถือเป็นหัวใจสำคัญในการขยายผลไปถึงผู้บงการและผู้ได้รับผลประโยชน์
ภคมนกล่าวว่า ภาพที่ประชาชนเห็นอาจเข้าใจว่าคดีเดินหน้าอย่างต่อเนื่อง แต่ข้อเท็จจริงจากการชี้แจงของแต่ละหน่วยงานกลับสะท้อนว่า การดำเนินคดียังล่าช้าอย่างมาก โดยตำรวจยืนยันว่ายังได้รับข้อมูลไม่เพียงพอสำหรับการแจ้งข้อกล่าวหาเพิ่มเติม ขณะที่กระทรวงมหาดไทยยังไม่ได้ส่งรายละเอียดที่จำเป็นต่อการสอบสวนอย่างครบถ้วน
ด้านฝ่ายรัฐบาลชี้แจงว่า นายกรัฐมนตรีได้มอบหมายให้ผู้รักษาราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เร่งดำเนินการตรวจสอบและรายงานผลตามกฎหมาย อย่างไรก็ตาม คณะกรรมาธิการเห็นว่ายังไม่ปรากฏผลการดำเนินงานที่เป็นรูปธรรม
ภคมนยังตั้งคำถามว่า หากไม่มีการเร่งตรวจสอบเส้นทางการเงินและขยายผลอย่างจริงจัง คดีอาจไม่สามารถสาวไปถึงผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดได้ พร้อมทิ้งคำถามที่สังคมกำลังรอคำตอบว่า "เงินความเสียหายกว่า 4,500 ล้านบาท อยู่ที่ไหน และเหตุใดจนถึงวันนี้จึงยังไม่มีการติดตามเส้นทางการเงิน?"
NEWS1 รายงาน