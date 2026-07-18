เพจดังโพสต์จุก! เงินหาย 40 เมียด่าแทบตาย เงินประกันสังคมหาย 4 พันล้านเงียบกริบ

กลายเป็นอีกหนึ่งโพสต์ที่ถูกแชร์และวิพากษ์วิจารณ์ในโลกออนไลน์ หลังเพจ "โจอี้ ขยี้ไปเรื่อย" โพสต์ข้อความเปรียบเทียบกรณีเงินในชีวิตประจำวันกับประเด็นเงินกองทุนประกันสังคม โดยระบุว่า
> "เงินผมหายไป 40 เมียด่าผมแทบตาย ประกันสังคมทำเงินหายไป 4 พันล้าน เงียบกริบ"
โพสต์ดังกล่าวได้รับความสนใจจากผู้ใช้งานสื่อสังคมออนไลน์จำนวนมาก โดยมีผู้เข้าไปกดถูกใจ แสดงความคิดเห็น และแชร์ต่ออย่างต่อเนื่อง เนื่องจากมองว่าเป็นการสะท้อนความรู้สึกของประชาชนต่อกระแสข่าวที่เกี่ยวข้องกับการบริหารกองทุนประกันสังคม
ทั้งนี้ ข้อความดังกล่าวเป็นการแสดงความคิดเห็นและการเปรียบเปรยของเพจ "โจอี้ ขยี้ไปเรื่อย" ไม่ใช่ข้อมูลยืนยันว่ามีการกระทำผิด หรือเป็นข้อสรุปของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
สำหรับประเด็นที่มีการกล่าวถึงเรื่องเงินกองทุนประกันสังคมนั้น ยังคงอยู่ระหว่างการตรวจสอบและติดตามจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งที่ผ่านมาได้มีการเรียกร้องให้เปิดเผยข้อเท็จจริงและสร้างความโปร่งใสในการบริหารกองทุน เพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้ประกันตนและประชาชน
NEWS1 รายงาน