ทราย สก๊อต เปิด 2 ประเด็นถึง "กฤษณ์" ลั่นไอศกรีมถูกกว่าอร่อยกว่า แถมเคยชวนทำคอนเทนต์ฟรี

ดรามาเกี่ยวกับร้านเจลาโตของ กฤษณ์ ศรีภูมิเศรษฐ์ ยังคงเป็นที่พูดถึงอย่างต่อเนื่อง หลังเกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์เรื่องราคาสินค้า รวมถึงคำพูดที่เปรียบเทียบพฤติกรรมผู้บริโภคชาวไทยกับต่างประเทศ
ล่าสุด ทราย สก๊อต ได้ออกมาเคลื่อนไหวผ่านสื่อสังคมออนไลน์ โดยโพสต์ภาพของกฤษณ์ พร้อมแสดงความคิดเห็นใน 2 ประเด็นที่ถูกพูดถึงอย่างกว้างขวาง
ประเด็นแรก ทรายระบุว่า ตนเลือกไปรับประทานไอศกรีมอีกยี่ห้อหนึ่ง พร้อมแสดงความคิดเห็นว่า มีราคาถูกกว่าและอร่อยกว่า ซึ่งทำให้โพสต์ดังกล่าวได้รับความสนใจจากผู้ใช้งานโซเชียลจำนวนมาก
นอกจากนี้ ทรายยังเล่าย้อนถึงเหตุการณ์ในอดีต โดยอ้างว่า กฤษณ์เคยชวนตนไปร่วมถ่ายทำคอนเทนต์เกี่ยวกับการรับประทานไอศกรีม แต่ไม่มีการพูดคุยเรื่องค่าตัวหรือค่าตอบแทนแต่อย่างใด พร้อมระบุว่า ในเวลานี้รู้สึกขำกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น เพราะอีกฝ่ายกลับไม่ชอบให้ผู้อื่นถ่ายภาพไอศกรีม
ภายหลังโพสต์ดังกล่าวเผยแพร่ออกไป มีผู้ใช้งานสื่อสังคมออนไลน์จำนวนมากเข้าไปแสดงความคิดเห็น ทั้งในมุมที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วยกับทั้งสองฝ่าย ขณะที่ยังไม่มีคำชี้แจงเพิ่มเติมจาก กฤษณ์ ศรีภูมิเศรษฐ์ ต่อประเด็นที่ทรายกล่าวถึง
ทั้งนี้ เนื้อหาบางส่วนเป็น คำกล่าวอ้างของทราย สก๊อต ซึ่งยังไม่มีการยืนยันหรือชี้แจงจากอีกฝ่าย จึงควรติดตามข้อมูลเพิ่มเติมจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
NEWS1 รายงาน