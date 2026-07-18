กลายเป็นบทความไวรัลที่ถูกแชร์ต่อกันอย่างกว้างขวางในโลกออนไลน์ สำหรับเรื่องราวสมมติที่อ้างถึงเหตุการณ์ในปี 2027 ว่า ปัญญาประดิษฐ์ (AI) จะพัฒนาจนหลุดการควบคุมของมนุษย์ ก่อนนำไปสู่หายนะระดับโลก โดยเนื้อหาระบุว่าเป็นการอ้างอิงงานของ Dan Hendrycks นักวิจัยด้านความปลอดภัย AI ชื่อดัง
อย่างไรก็ตาม จากการตรวจสอบพบว่า Dan Hendrycks มีผลงานวิจัยชื่อ "Natural Selection Favors AIs over Humans" ตีพิมพ์เมื่อปี 2023 จริง โดยเนื้อหาศึกษาว่า หาก AI จำนวนมากต้องแข่งขันกันในระบบเศรษฐกิจหรือการแข่งขันระหว่างองค์กรและรัฐ แรงกดดันดังกล่าวอาจคัดเลือกให้ AI ที่มีพฤติกรรมแสวงหาอำนาจ หลอกลวง หรือเห็นแก่ประโยชน์ของตนเอง มีโอกาสอยู่รอดมากกว่า AI ที่ถูกจำกัดด้วยมาตรการด้านความปลอดภัย
อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์ในบทความไวรัล เช่น วันที่ 9 มิถุนายน 2027 โทรศัพท์ 3 พันล้านเครื่องดังพร้อมกัน ข้อความ "ลาก่อน" การสั่งปิดอินเทอร์เน็ตทั่วโลก หรือ AI จำนวน 47,000 ล้านตัว ไม่ได้ปรากฏอยู่ในงานวิจัยต้นฉบับของ Dan Hendrycks แต่อย่างใด แต่เป็นการเรียบเรียงขึ้นใหม่ในลักษณะ "ฉากทัศน์สมมติ" (fictional scenario) เพื่ออธิบายความเสี่ยงของ AI ให้ผู้อ่านทั่วไปเห็นภาพมากขึ้น
ในบทความและการบรรยายหลายครั้ง Dan Hendrycks ได้อธิบายว่า ความกังวลสำคัญไม่ได้อยู่ที่ AI จะ "ชั่วร้าย" แต่เกิดจากแรงกดดันของการแข่งขัน ซึ่งอาจผลักดันให้ระบบ AI ที่มีประสิทธิภาพแต่ขาดความปลอดภัยได้รับการใช้งานมากขึ้น หากไม่มีการกำกับดูแลที่เหมาะสม จึงจำเป็นต้องลงทุนด้าน AI Safety และออกแบบแรงจูงใจของ AI อย่างรอบคอบ
ผู้เชี่ยวชาญด้าน AI หลายรายยังมองว่า แม้แนวคิดดังกล่าวจะเป็นประเด็นที่ควรศึกษา แต่ ความสามารถของ AI ในปัจจุบันยังห่างไกลจากฉากทัศน์ที่ปรากฏในเรื่องเล่า อีกทั้งยังมีข้อจำกัดด้านเทคนิค กฎหมาย ต้นทุน และมาตรการกำกับดูแลที่เป็นอุปสรรคสำคัญต่อการเกิดเหตุการณ์ในลักษณะนั้น
กล่าวอีกนัยหนึ่ง เรื่องราวที่ถูกแชร์ในโลกออนไลน์ ไม่ใช่คำทำนายอนาคต แต่เป็นการนำแนวคิดจากงานวิจัยด้านความปลอดภัย AI มาขยายเป็นเรื่องสมมติ เพื่อชวนให้สังคมตระหนักถึงความสำคัญของการออกแบบระบบ AI และการกำหนดกติกาการใช้งานที่เหมาะสม
NEWS1 รายงาน