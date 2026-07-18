ปชช.ร้อง สภ.ตั้งด่านสร้างความเดือดร้อน สุดท้าย ตร.แจ้งผล "ไม่พบพฤติการณ์ตามที่ร้อง"

นายวรากรณ์ แจ็คล้อ ได้เผยแพร่หนังสือแจ้งผลการดำเนินการจากกองบังคับการอำนวยการ ตำรวจภูธรภาค 1 หลังจากก่อนหน้านี้ได้ยื่นหนังสือร้องเรียน ขอให้ตรวจสอบกรณีการตั้งจุดตรวจของ สภ.พรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี โดยเห็นว่าการตั้งด่านดังกล่าวสร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนผู้ใช้เส้นทาง
หนังสือแจ้งผล ซึ่งลงวันที่ 7 กรกฎาคม 2569 อ้างถึงหนังสือร้องเรียนของนายวรากรณ์ แจ็คล้อ ลงวันที่ 27 มีนาคม 2569 ระบุว่า หน่วยงานได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงตามคำร้องเรียนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
ผลการตรวจสอบของกองบังคับการอำนวยการ ตำรวจภูธรภาค 1 ระบุว่า เจ้าหน้าที่ตำรวจได้ปฏิบัติหน้าที่ตามอำนาจหน้าที่ และ "ไม่พบมีพฤติการณ์ตามที่มีการร้องเรียนแต่อย่างใด" จึงได้มีหนังสือแจ้งผลการดำเนินการกลับไปยังผู้ร้องเพื่อรับทราบ
ภายหลังได้รับหนังสือดังกล่าว นายวรากรณ์ แจ็คล้อ ได้นำภาพเอกสารมาเผยแพร่ผ่านเฟซบุ๊ก พร้อมแสดงความคิดเห็นว่า
> "เป็นไปตามคาด ตรวจสอบแล้วไม่พบการกระทำผิดตามที่ร้อง ต่อไปคงจะไม่ร้องแล้วล่ะครับ เพราะมันเปล่าประโยชน์"
ซึ่งเป็นความคิดเห็นส่วนตัวของผู้ร้อง ภายหลังได้รับทราบผลการตรวจสอบจากหน่วยงานตำรวจ
ทั้งนี้ หนังสือที่เผยแพร่เป็นการแจ้งผลการตรวจสอบข้อร้องเรียนในกรณีดังกล่าว โดยยังไม่มีข้อมูลว่าผู้ร้องจะดำเนินการอุทธรณ์หรือยื่นเรื่องต่อหน่วยงานอื่นเพิ่มเติมหรือไม่
NEWS1 รายงาน