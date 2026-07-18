ดุจฟีนิกซ์! การเติบโตครั้งสำคัญของสื่อในเครือผู้จัดการ ที่ขับเคลื่อนโดยสนธิ ลิ้มทองกุล

นายสนธิ ลิ้มทองกุล กล่าวในรายการ "สนธิเล่าเรื่อง" บนแพลตฟอร์ม Sondhi Talk เปิดเผยทิศทางการปรับโครงสร้างธุรกิจสื่อในเครือผู้จัดการและ News1 โดยระบุว่า ปัจจุบันแพลตฟอร์มดิจิทัลของเครือข่ายมีอัตราการเติบโตอย่างก้าวกระโดด ทั้งด้านยอดผู้ติดตามและยอดรับชมบนทุกแพลตฟอร์ม จนกลายเป็นหนึ่งในกลุ่มสื่อดิจิทัลที่มีฐานผู้ชมขนาดใหญ่ของประเทศ
นายสนธิเปิดเผยตัวเลขล่าสุดว่า Facebook News1 มียอดผู้ติดตามรวมกว่า 3 ล้านคน และมียอดรับชมคลิปสะสมกว่า 3,400 ล้านวิว ขณะที่ TikTok News1 มียอดกดถูกใจ 115 ล้านครั้ง และมีผู้ติดตาม 2.7 ล้านคน ส่วน YouTube News1 มีผู้ติดตาม 3.12 ล้านคน
ด้านแพลตฟอร์มของรายการ คุยทุกเรื่องกับสนธิ บน Facebook มียอดผู้ติดตาม 4 ล้านคน และมียอดรับชมคลิป Reels รวมกว่า 2,800 ล้านวิว ส่วน YouTube Sondhi Talk มีผู้ติดตาม 2.46 ล้านคน ขณะที่ TikTok Sondhi Live แม้จะเคยถูกปิดบัญชี แต่ปัจจุบันยังมียอดกดถูกใจ 1.3 ล้านครั้ง และมีผู้ติดตาม 88,300 คน
สำหรับ Manager Online บน Facebook มียอดผู้ติดตาม 2 ล้านคน และมียอดรับชมคลิปสะสมกว่า 1,000 ล้านวิว ส่วน TikTok Manager Online มียอดกดถูกใจ 227 ล้านครั้ง มีผู้ติดตาม 3.1 ล้านคน และ YouTube Manager มีผู้ติดตาม 1.92 ล้านคน
นายสนธิกล่าวว่า ตั้งแต่เดือนสิงหาคมเป็นต้นไป สื่อในเครือจะเข้าสู่การเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญ โดยจะรวมแพลตฟอร์มดิจิทัลทั้งหมดเข้าสู่ระบบใหม่ภายใต้ Thai Times ซึ่งพัฒนาจนเสร็จสมบูรณ์แล้ว พร้อมยกระดับสู่การเป็นพอร์ทัลข่าวขนาดใหญ่ที่รวบรวมข่าวสาร รายการ Podcast ระบบถ่ายทอดสด และคอนเทนต์เชิงลึกไว้ในที่เดียว
พร้อมกันนี้ ยังเตรียมนำผลงานการ์ตูนของ บัญชา คามิน มานำเสนอในรูปแบบดิจิทัล ควบคู่กับการขยายคอนเทนต์ข่าวและรายการต่าง ๆ เพื่อรองรับผู้ชมบนทุกแพลตฟอร์ม โดยนายสนธิเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ว่า เป็นการ "ตายแล้วเกิดใหม่" เปรียบเสมือน นกฟีนิกซ์ ที่ฟื้นคืนชีพด้วยพลังของสื่อดิจิทัล และแสดงความเชื่อมั่นว่า แพลตฟอร์มข่าวดิจิทัลของเครือผู้จัดการจะก้าวขึ้นเป็น อันดับ 1 ของประเทศไทย
เครดิต: รายการ สนธิเล่าเรื่อง บนแพลตฟอร์ม Sondhi Talk
NEWS1 รายงาน