สนธิฟาด! สีน้ำเงินขาลง ต้องใช้อินฟลูตลาดล่าง อวยสินค้าไร้คุณภาพ

นายสนธิ ลิ้มทองกุล กล่าวในรายการ "สนธิเล่าเรื่อง" บนแพลตฟอร์ม Sondhi Talk โดยอ้างถึงรายงานของ เดอะเนชั่นสุดสัปดาห์ ก่อนแสดงความเห็นว่ารัฐบาลและพรรคภูมิใจไทยกำลังอยู่ในช่วง "ขาลง" จากคะแนนนิยมที่ลดลง พร้อมตั้งข้อสังเกตว่า เมื่อรัฐบาลเผชิญภาวะเช่นนี้ ก็มักอธิบายว่าปัญหาเกิดจากการประชาสัมพันธ์ผลงานไม่ทั่วถึง จึงมีความพยายามเพิ่มบทบาทด้านการสื่อสารผ่านกลุ่มอินฟลูเอนเซอร์และสื่อของรัฐ
นายสนธิกล่าวอ้างถึงรายงานที่ระบุว่า มีความพยายามจัดทัพบุคลากรด้านสื่อและผลักดันกลุ่มผู้สนับสนุนรัฐบาลเข้าไปมีบทบาทในสื่อของรัฐ อาทิ ช่อง 9 MCOT HD และสถานี NBT เพื่อใช้เป็นช่องทางประชาสัมพันธ์ผลงานของรัฐบาลควบคู่กับการสื่อสารผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์
พร้อมกันนี้ นายสนธิได้แยกความแตกต่างระหว่าง "สื่อมวลชน" กับ "อินฟลูเอนเซอร์" โดยระบุว่า สื่อมวลชนมีหน้าที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงและนำเสนอข้อมูลอย่างรอบด้าน ขณะที่บุคคลบางกลุ่มทำหน้าที่สนับสนุนหรือปกป้องฝ่ายการเมือง พร้อมวิจารณ์ว่า หากต้องพึ่งพาอินฟลูเอนเซอร์เพื่อสร้างภาพลักษณ์ให้รัฐบาล ก็สะท้อนว่าปัญหาไม่ได้อยู่ที่การประชาสัมพันธ์ แต่อยู่ที่คุณภาพของผลงาน
นายสนธิยังเปรียบเทียบในเชิงการตลาดว่า หาก "สินค้า" ไม่มีคุณภาพ ต่อให้ใช้อินฟลูเอนเซอร์ช่วยประชาสัมพันธ์มากเพียงใด ก็ไม่สามารถสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนได้ พร้อมยืนยันว่า ตนพร้อมวิพากษ์วิจารณ์ทุกฝ่าย หากเห็นว่าการดำเนินนโยบายส่งผลกระทบต่อประเทศ ไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลหรือบุคคลใดก็ตาม
เครดิต: รายการ สนธิเล่าเรื่อง บนแพลตฟอร์ม Sondhi Talk และรายงานของ เดอะเนชั่นสุดสัปดาห์
NEWS1 รายงาน