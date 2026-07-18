ด่วน! เรือชักธงไทยฝ่าฝืนคำสั่งผ่านฮอร์มุซ โดนอิหร่านโจมตีสกัด

สื่อต่างประเทศหลายแห่งรายงานว่า กองทัพเรือของกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลามอิหร่าน (IRGC Navy) ได้โจมตีเรือสินค้าลำหนึ่งที่ ชักธงไทย บริเวณช่องแคบฮอร์มุซ หลังกล่าวหาว่าเรือลำดังกล่าวพยายามเดินเรือผ่านพื้นที่โดย ไม่ได้รับอนุญาต และไม่ปฏิบัติตามคำเตือนของฝ่ายอิหร่าน
รายงานระบุว่า ฝ่ายอิหร่านอ้างว่าได้ส่งสัญญาณเตือนหลายครั้ง แต่เรือยังคงเดินหน้าผ่านช่องแคบฮอร์มุซ จึงมีการใช้กำลังเข้าขัดขวางและโจมตีเรือดังกล่าว อย่างไรก็ตาม ยังไม่มีการเปิดเผยรายละเอียดอย่างเป็นทางการเกี่ยวกับความเสียหายของเรือหรือจำนวนผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิต
ด้านสำนักข่าว Reuters รายงานว่า เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นท่ามกลางสถานการณ์สู้รบที่ทวีความรุนแรงระหว่างสหรัฐฯ กับอิหร่าน ส่งผลให้การเดินเรือผ่านช่องแคบฮอร์มุซลดลงอย่างมาก ขณะที่อิหร่านประกาศเพิ่มมาตรการควบคุมการเดินเรือในพื้นที่ซึ่งเป็นหนึ่งในเส้นทางขนส่งพลังงานที่สำคัญที่สุดของโลก
จนถึงขณะนี้ ยังไม่มีการยืนยันจากทางการไทยเกี่ยวกับรายละเอียดของเรือลำดังกล่าว รวมถึงยังไม่มีการเปิดเผยชื่อเรือหรือข้อมูลลูกเรืออย่างเป็นทางการ ขณะที่ข้อมูลเรื่องการฝ่าฝืนคำสั่งและการโจมตี มาจากคำกล่าวอ้างของฝ่ายอิหร่าน ซึ่งกำลังรอการตรวจสอบจากแหล่งข้อมูลอิสระเพิ่มเติม
เครดิต: Anadolu Agency, Reuters, Report.az, Times of Israel
NEWS1 รายงาน