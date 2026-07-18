น้องรุ้งท้อ! ถามใครรับผิดชอบ แผนที่ทหารหลุดถึงสื่อใหญ่ไปโพสต์ และถึงมือเขมร

จากกรณีที่เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักบนโลกออนไลน์ หลังสื่อมวลชนรายใหญ่แห่งหนึ่งเผยแพร่ภาพที่มีลักษณะเป็นแผนที่ยุทธวิธีและตำแหน่งกำลังพลบริเวณชายแดนไทย–กัมพูชา ก่อนจะลบโพสต์ออกในเวลาต่อมา แต่ภาพดังกล่าวได้ถูกบันทึกและเผยแพร่ต่อในวงกว้าง จนเกิดความกังวลว่าอาจกระทบต่อความปลอดภัยของกำลังพลและการปฏิบัติภารกิจในพื้นที่
ล่าสุด "น้องรุ้ง" หรือ Rungraphee Phetthong เจ้าของเพจชื่อดัง ได้ออกมาแสดงความคิดเห็นผ่านโซเชียลมีเดีย โดยระบุว่า รู้สึกผิดหวังกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น พร้อมตั้งคำถามว่าเหตุใดข้อมูลลักษณะนี้จึงหลุดไปถึงมือสื่อมวลชนได้ และเมื่อเผยแพร่ออกไปแล้วก็อาจทำให้ฝ่ายตรงข้ามรับทราบตำแหน่งและรายละเอียดสำคัญ จนส่งผลกระทบต่อกำลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ในพื้นที่
น้องรุ้งยังแสดงความเห็นว่า สิ่งที่น่าเป็นห่วงไม่ใช่เพียงการโพสต์ข้อมูลเท่านั้น แต่คือกระบวนการดูแลรักษาข้อมูลที่มีความอ่อนไหว พร้อมตั้งคำถามว่าใครควรเป็นผู้รับผิดชอบต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น และเรียกร้องให้มีการตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างโปร่งใส เพื่อไม่ให้เกิดเหตุลักษณะเดียวกันซ้ำอีก
ทั้งนี้ หลังจากโพสต์ดังกล่าวถูกลบออก ชาวโซเชียลจำนวนมากยังคงติดตามและวิพากษ์วิจารณ์เหตุการณ์อย่างต่อเนื่อง โดยมีทั้งผู้ที่เรียกร้องให้มีการชี้แจงจากผู้เกี่ยวข้อง และผู้ที่แสดงความกังวลถึงผลกระทบด้านความมั่นคงจากการเผยแพร่ข้อมูลที่อาจมีความละเอียดอ่อน
เครดิต: เพจ Rungraphee Phetthong และข้อมูลเหตุการณ์ที่ปรากฏบนสื่อสังคมออนไลน์
NEWS1 รายงาน