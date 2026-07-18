คนไทยเทใจให้ เสธ.ทบ. ฟาดเขมรยิง 3 นัด อ้างเสียวินัย แต่ไทยไม่เชื่อ

กระแสในโลกออนไลน์แห่แสดงความคิดเห็นชื่นชมท่าทีของ พล.อ.ชัยพฤกษ์ ด้วงประพัฒน์ เสนาธิการทหารบก หลังให้สัมภาษณ์กรณีทหารกัมพูชายิงปืน 3 นัด ใกล้ฐานทหารไทย โดยยืนยันว่ากองทัพไทยไม่ปักใจเชื่อคำชี้แจงจากฝ่ายกัมพูชาที่อ้างว่าเป็นเหตุจากกำลังพล "เสียวินัย"
พล.อ.ชัยพฤกษ์ เปิดเผยว่า หลังเกิดเหตุ กองทัพไทยได้ตอบโต้ตามหลักปฏิบัติ ก่อนที่ผู้บังคับบัญชาในพื้นที่ของทั้งสองฝ่ายจะมีการประสานพูดคุยกัน พร้อมท้วงติงอย่างหนักว่าเหตุการณ์ลักษณะนี้ไม่ควรเกิดขึ้นอีก และหากยังมีการล่วงล้ำหรือกระทำผิดจากข้อตกลงร่วม ไทยก็พร้อมดำเนินการตามขั้นตอนที่กำหนดไว้
เมื่อผู้สื่อข่าวถามถึงคำชี้แจงของฝ่ายกัมพูชาที่ระบุว่า การยิงปืนอาจเกิดจากกำลังพล "เสียวินัย" หรือมีปัญหาส่วนตัว พล.อ.ชัยพฤกษ์ ตอบอย่างชัดเจนว่า
> "เขาจะบอกว่าเสียวินัย กำลังพลมีปัญหา หรือไปรับประทานสุราอะไรก็ตาม เราไม่เชื่อถือ เราเชื่อเฉพาะข้อเท็จจริง"
คำกล่าวดังกล่าวได้รับเสียงสนับสนุนจากชาวเน็ตจำนวนมาก หลายคนมองว่าเป็นท่าทีที่หนักแน่น ยึดข้อเท็จจริง และสะท้อนจุดยืนของกองทัพไทยในการดูแลอธิปไตยของประเทศ ขณะที่อีกส่วนหนึ่งเรียกร้องให้มีมาตรการป้องกันไม่ให้เกิดเหตุลักษณะนี้ซ้ำอีกในอนาคต
NEWS1 รายงาน