ด่วน! มาเลเซียประกาศกร้าว พบชาวอิสราเอลเนรเทศทันที

นายอันวาร์ อิบราฮิม นายกรัฐมนตรีมาเลเซีย ประกาศจุดยืนของรัฐบาลอย่างชัดเจนว่า หากตรวจพบว่ามีพลเมืองอิสราเอลเดินทางเข้าหรือพำนักอยู่ในประเทศ จะถูกดำเนินการเนรเทศออกนอกประเทศทันที เนื่องจากมาเลเซียไม่มีความสัมพันธ์ทางการทูตและไม่รับรองรัฐอิสราเอล ตามการรายงานของ Anadolu Agency, Malay Mail และ Free Malaysia Today
คำแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลังเกิดข้อกล่าวหาว่า อาจมีชาวอิสราเอลบางรายใช้หนังสือเดินทางของประเทศที่สาม เดินทางเข้าร่วมโครงการ Network School ภายในโครงการ Forest City รัฐยะโฮร์ ส่งผลให้รัฐบาลมาเลเซียสั่งการให้กรมตรวจคนเข้าเมือง ตำรวจ และหน่วยงานด้านความมั่นคง เร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างเร่งด่วน ตามการรายงานของ The Star และ South China Morning Post
นายอันวาร์ย้ำว่า หากผลการตรวจสอบยืนยันว่ามีพลเมืองอิสราเอลอยู่ในประเทศจริง รัฐบาลจะดำเนินการตามกฎหมายและเนรเทศออกนอกประเทศทันที พร้อมยืนยันว่า จุดยืนของมาเลเซียที่ไม่รับรองรัฐอิสราเอลยังคงไม่มีการเปลี่ยนแปลง และทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับคำสั่งให้บังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด ตามการรายงานของ Anadolu Agency
อย่างไรก็ตาม กรมตรวจคนเข้าเมืองมาเลเซียเปิดเผยผลการตรวจสอบล่าสุดว่า เจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบชาวต่างชาติ 266 คน จาก 40 ประเทศ ที่เข้าร่วมโครงการดังกล่าว และ ยังไม่พบหลักฐานยืนยันว่ามีพลเมืองอิสราเอลอยู่ในโครงการ แม้ว่าการสอบสวนจะยังคงดำเนินต่อไปเพื่อให้ได้ข้อเท็จจริงที่ครบถ้วน ตามการรายงานของ Reuters และ Free Malaysia Today
การเคลื่อนไหวครั้งนี้ได้รับความสนใจจากหลายฝ่าย เนื่องจากสะท้อนจุดยืนด้านนโยบายต่างประเทศของมาเลเซียที่สนับสนุนปาเลสไตน์มาอย่างต่อเนื่อง ขณะที่รัฐบาลยืนยันว่าจะใช้มาตรการทางกฎหมายอย่างเด็ดขาด หากพบว่ามีการฝ่าฝืนนโยบายหรือกฎหมายด้านการเข้าเมืองของประเทศ
NEWS1 รายงาน