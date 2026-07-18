เปิดความจริง! ทุเรียนยะลาเหลือกิโลละ 5 บาท จริงแค่ไหน?

กลายเป็นประเด็นที่ถูกพูดถึงอย่างมากในโลกออนไลน์ หลังมีการเผยแพร่ข้อมูลว่าราคาทุเรียนในจังหวัดยะลาเหลือเพียง กิโลกรัมละ 5 บาท จนสร้างความกังวลให้กับทั้งเกษตรกรและผู้บริโภค
จากการตรวจสอบพบว่า ข้อมูลดังกล่าวเป็นความจริง แต่ไม่ใช่ทุเรียนทุกพันธุ์ โดยราคา 5–6 บาทต่อกิโลกรัม เป็นราคาของ ทุเรียนบ้าน หรือทุเรียนพันธุ์พื้นเมือง ในบางพื้นที่ของจังหวัดยะลา ซึ่งได้รับผลกระทบจากผลผลิตที่ออกสู่ตลาดพร้อมกันเป็นจำนวนมาก ทำให้ราคาปรับตัวลดลงอย่างหนัก
ส่วนทุเรียนพันธุ์เศรษฐกิจ เช่น หมอนทอง ชะนี และก้านยาว ยังมีราคารับซื้อเฉลี่ยประมาณ 25–60 บาทต่อกิโลกรัม ขึ้นอยู่กับคุณภาพของผลผลิตและพื้นที่รับซื้อ แม้ราคาจะลดลงเช่นกัน แต่ไม่ได้เหลือเพียงกิโลกรัมละ 5 บาทเหมือนที่มีการแชร์กันในโซเชียล
ชาวสวนหลายรายระบุว่า ราคาปัจจุบันต่ำกว่าต้นทุนการผลิต ทั้งค่าปุ๋ย ค่าดูแลสวน และค่าแรงเก็บเกี่ยว ส่งผลให้เกษตรกรจำนวนไม่น้อยต้องแบกรับภาวะขาดทุน ขณะที่ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และหน่วยงานในพื้นที่ ได้ร่วมกันรับซื้อผลผลิตจากชาวสวนเพื่อช่วยพยุงราคาและบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น
สรุปคือ ข่าวที่ว่าทุเรียนยะลาเหลือกิโลกรัมละ 5 บาท มีมูลความจริง แต่เป็นเฉพาะทุเรียนบ้านหรือทุเรียนพันธุ์พื้นเมืองบางพื้นที่ ไม่ใช่ราคาของทุเรียนทุกพันธุ์ในจังหวัดยะลา ขณะที่ทุเรียนพันธุ์เศรษฐกิจยังมีราคาสูงกว่านั้น แม้จะได้รับผลกระทบจากภาวะราคาตกต่ำเช่นกัน
NEWS1 รายงาน