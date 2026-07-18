ไก่ทอดยังสะเทือน! ไทยเบฟจ่อขายธุรกิจ KFC ในประเทศไทย ท่ามกลางแรงกดดันเศรษฐกิจและการแข่งขัน

สื่อต่างประเทศรายงานว่า Thai Beverage (ThaiBev) ผู้ผลิตเบียร์ช้างและเครื่องดื่มรายใหญ่ของไทย กำลังพิจารณาขายธุรกิจแฟรนไชส์ KFC ในประเทศไทย ซึ่งดำเนินการผ่านบริษัท The QSR of Asia (QSA) โดยมีการว่าจ้าง Bank of America สำรวจความสนใจจากนักลงทุนที่อาจเข้าซื้อกิจการ อย่างไรก็ตาม แหล่งข่าวระบุว่าการเจรจายังอยู่ในขั้นตอนเบื้องต้น และยังไม่มีข้อสรุปว่าดีลจะเกิดขึ้นจริงหรือไม่
ย้อนกลับไปในปี 2560 ไทยเบฟเข้าซื้อกิจการร้าน KFC จำนวนประมาณ 240 สาขา มูลค่าราว 11,400 ล้านบาท ก่อนเดินหน้าขยายธุรกิจอย่างต่อเนื่อง จนปัจจุบัน QSA บริหารร้าน KFC มากกว่า 500 สาขาทั่วประเทศ กลายเป็นผู้รับสิทธิ์แฟรนไชส์ KFC รายใหญ่ที่สุดของไทย ขณะที่ประเทศไทยยังมีผู้รับสิทธิ์แฟรนไชส์อีก 2 ราย คือ Central Restaurants Group (CRG) และ Restaurants Development Company (RD)
รายงานระบุว่า การพิจารณาขายธุรกิจเกิดขึ้นในช่วงที่ธุรกิจร้านอาหารต้องเผชิญการแข่งขันที่รุนแรงขึ้น ต้นทุนการดำเนินงานที่สูงขึ้น และกำลังซื้อของผู้บริโภคที่ยังฟื้นตัวไม่เต็มที่ แม้ยังไม่มีการเปิดเผยเหตุผลอย่างเป็นทางการจากไทยเบฟ แต่การทบทวนพอร์ตการลงทุนและการปรับโครงสร้างสินทรัพย์ถือเป็นแนวทางที่หลายบริษัทขนาดใหญ่เลือกใช้ในภาวะเศรษฐกิจปัจจุบัน
ทั้งนี้ ไทยเบฟและ Bank of America ยังไม่ได้ออกมาแสดงความคิดเห็นต่อรายงานดังกล่าว ขณะที่สื่อต่างประเทศระบุว่า การหารือยังดำเนินอยู่ และมีความเป็นไปได้ที่บริษัทอาจตัดสินใจไม่ขายกิจการในท้ายที่สุด หากเงื่อนไขไม่เป็นไปตามที่ต้องการ
NEWS1 รายงาน