คนเก่งจริงได้ไปต่อ! ไม่ต้องสอบใหม่ เพิกถอนผู้โกงสอบ 5,924 ราย

กสถ. มีมติครั้งประวัติศาสตร์ ยกเลิกประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันเดิมทั้งหมด พร้อม เพิกถอนการบรรจุผู้ได้รับการแต่งตั้งแล้วจำนวน 5,924 ราย หลังการตรวจสอบพบความผิดปกติของคะแนนสอบอย่างชัดเจน โดยยืนยันว่าจะ ไม่มีการจัดสอบใหม่ แต่จะนำคะแนนที่ผ่านการตรวจสอบแล้วมาจัดลำดับใหม่ทั้งหมด เพื่อประกาศบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ฉบับใหม่
นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยว่า เดิมเตรียมเพิกถอนผู้ได้รับการบรรจุกลุ่มแรก 3,621 ราย แต่หลังได้รับข้อมูลสำคัญเพิ่มเติมเมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม จึงเร่งตรวจสอบข้อมูลตลอดทั้งคืน ก่อนนำเข้าสู่การประชุม กสถ. ซึ่งผลการตรวจสอบพบผู้ที่มีคะแนนสอบผิดปกติและได้รับการบรรจุแล้วรวม 5,924 ราย จึงมีมติยกเลิกบัญชีเดิมและเพิกถอนการบรรจุทั้งหมด
สำหรับการจัดทำบัญชีใหม่ จะนำคะแนนที่ผ่านการตรวจสอบเปรียบเทียบกับข้อมูลต้นฉบับที่อยู่ในความครอบครองของสำนักงาน ป.ป.ช. ก่อนเรียงลำดับคะแนนใหม่ทั้งระบบ โดยยืนยันว่า ผู้สอบที่ทำคะแนนได้ด้วยความสามารถของตนเองยังคงมีสิทธิได้รับการขึ้นบัญชีและบรรจุ โดยไม่ต้องกลับไปสอบใหม่อีกครั้ง
กสถ. ยืนยันว่า การดำเนินการครั้งนี้เป็นการแก้ไขคำสั่งทางปกครองให้ถูกต้องตามกฎหมาย หลังพบว่าข้อมูลที่ใช้ประกอบการประกาศผลเดิมมีความบกพร่อง พร้อมย้ำว่าหากภายหลังพบผู้มีคะแนนผิดปกติเพิ่มเติม ก็จะดำเนินการตามข้อเท็จจริงต่อไป
หลังประกาศบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ฉบับใหม่ กสถ. จะส่งรายชื่อให้คณะกรรมการข้าราชการส่วนท้องถิ่นระดับจังหวัด (ก.จังหวัด) และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการตามขั้นตอน ขณะที่ผู้ได้รับผลกระทบยังสามารถใช้สิทธิอุทธรณ์และยื่นฟ้องต่อศาลปกครองได้ตามกฎหมาย
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