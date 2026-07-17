ระทึกกลางทะเลเพลิง! ไฟป่าแคนาดาล้อมรถไฟทั้งขบวน ลูกเรือร้อง “ถูกไฟล้อมแล้ว”

เกิดเหตุระทึกในพื้นที่ใกล้เมืองอาร์มสตรอง ทางตะวันตกเฉียงเหนือของรัฐออนแทรีโอ ประเทศแคนาดา เมื่อขบวนรถไฟบรรทุกสินค้าของบริษัท Canadian National Railway หรือ CN ต้องเผชิญกับไฟป่าที่ลุกไหม้รุนแรงอยู่สองข้างทาง จนเปลวไฟและกลุ่มควันหนาทึบโอบล้อมขบวนรถไฟ ขณะลูกเรือยังอยู่ภายในหัวรถจักร
คลิปจากภายในรถไฟเผยให้เห็นท้องฟ้าเปลี่ยนเป็นสีส้มแดง พร้อมเปลวไฟขนาดใหญ่ลุกไหม้ประชิดรางรถไฟ ขณะที่ลูกเรือสื่อสารผ่านวิทยุขอความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน โดยระบุในช่วงหนึ่งว่า ขบวนรถกำลังถูกไฟล้อมและสถานการณ์เริ่มน่ากลัว
บริษัท CN เปิดเผยว่า พนักงานในพื้นที่ได้รับการอพยพออกมาอย่างปลอดภัย และบริษัทได้ระงับการเดินรถใกล้เมืองอาร์มสตรองเป็นการชั่วคราว เพื่อความปลอดภัยจากสถานการณ์ไฟป่า
เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นท่ามกลางวิกฤตไฟป่าที่ทวีความรุนแรงในหลายพื้นที่ของแคนาดา โดยเฉพาะทางตะวันตกเฉียงเหนือของรัฐออนแทรีโอ ส่งผลให้ชุมชนหลายแห่งต้องประกาศอพยพ ขณะที่กลุ่มควันไฟยังแผ่ปกคลุมไปถึงเมืองต่างๆ ในแคนาดาและบางพื้นที่ทางตะวันออกเฉียงเหนือของสหรัฐฯ
ด้านสหภาพแรงงานรถไฟออกมาวิพากษ์วิจารณ์ พร้อมเรียกร้องให้ยุติการส่งขบวนรถและลูกเรือเข้าไปปฏิบัติงานในพื้นที่ที่กำลังเกิดไฟป่ารุนแรง เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดอันตรายซ้ำขึ้นอีก
#NEWS1 รายงาน