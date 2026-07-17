เพจดังโพสต์รัวๆ จี้สำนักข่าวดังออกมาขอโทษ ปมพลาดโพสต์พิกัดทหารชายแดน

เพจ Army Military Force - สำรอง โพสต์ข้อความต่อเนื่อง เรียกร้องให้สำนักข่าวชื่อดังออกมาชี้แจงและขอโทษต่อสังคม หลังเพจกล่าวอ้างว่า สำนักข่าวดังกล่าวเคยเผยแพร่ภาพแผนที่ภูมิรัฐศาสตร์ทางทหาร ซึ่งมีรายละเอียดเกี่ยวกับพิกัดฐานกำลังพลฝ่ายไทยในพื้นที่ชายแดน ก่อนลบโพสต์ออกในภายหลัง
เพจระบุว่า ภายหลังภาพดังกล่าวถูกเผยแพร่ มีอินฟลูเอนเซอร์และกำลังพลฝั่งกัมพูชานำภาพไปโพสต์ต่อ พร้อมข้อความในลักษณะขอบคุณและเยาะเย้ยฝ่ายไทย จึงแสดงความกังวลว่า ข้อมูลดังกล่าวอาจถูกบันทึกและกระจายออกไปแล้ว แม้ต้นทางจะลบโพสต์ก็ตาม
นอกจากนี้ เพจยังตั้งคำถามถึงกระบวนการตรวจสอบข้อมูลก่อนเผยแพร่ พร้อมเรียกร้องให้ตรวจสอบที่มาของแผนที่และผู้ที่เกี่ยวข้อง เนื่องจากข้อมูลด้านตำแหน่งกำลังพลและพื้นที่ปฏิบัติการอาจกระทบต่อความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่และความมั่นคงของประเทศ
อย่างไรก็ตาม ข้อมูลทั้งหมดข้างต้นเป็นข้อกล่าวอ้างจากเพจ Army Military Force - สำรอง ขณะนี้ยังไม่มีคำชี้แจงอย่างเป็นทางการจากสำนักข่าวที่ถูกกล่าวถึงหรือหน่วยงานด้านความมั่นคง และ NEWS1 ยังไม่สามารถยืนยันความถูกต้องของแผนที่ รวมถึงสถานะของผู้เผยแพร่ต่อในฝั่งกัมพูชาได้
#NEWS1 รายงาน