ลูกสาวอิทธิ เจ้าของเพลงเก็บตะวัน น้ำตาร่วง ต้นสังกัดเอาเพลงพ่อไปร้องด้วยเอไอ ลั่น มั่นไม่ใช่

กลายเป็นประเด็นร้อนในวงการเพลง หลัง **ลูกเกด ปริยากร พลางกูร** ลูกสาวของ **อิทธิ พลางกูร** ศิลปินร็อกระดับตำนาน เจ้าของบทเพลงอมตะ **"เก็บตะวัน"** ออกมาเปิดใจทั้งน้ำตา ภายหลังต้นสังกัดเดิมนำบทเพลงของคุณพ่อไปเผยแพร่ในเวอร์ชันใหม่ โดยใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) จำลองน้ำเสียงของศิลปินผู้ล่วงลับ
ลูกเกดเปิดเผยว่า เมื่อได้ฟังผลงานดังกล่าว รู้สึกเสียใจและรับไม่ได้ เพราะมองว่าเสียงที่ได้ยินไม่ใช่เสียงของคุณพ่อจริง แม้ AI จะสามารถเลียนแบบได้ใกล้เคียงก็ตาม พร้อมกล่าวทั้งน้ำตาว่า "มันไม่ใช่"
เธอระบุว่า คุณพ่อจากไปแล้วและไม่สามารถสร้างสรรค์ผลงานเพลงใหม่ได้อีก การนำเสียงของผู้ล่วงลับมาสร้างเป็นผลงานใหม่ด้วย AI จึงกระทบต่อความรู้สึกของครอบครัวอย่างมาก พร้อมยืนยันว่าไม่ได้คัดค้านการพัฒนาเทคโนโลยี แต่เชื่อว่าการนำเสียงของศิลปินที่เสียชีวิตไปใช้ ควรคำนึงถึงศักดิ์ศรีของเจ้าของผลงาน รวมถึงความรู้สึกของครอบครัวและผู้ที่ยังมีชีวิตอยู่
กระแสดังกล่าวเกิดขึ้นหลังค่ายเพลงนำเพลง **"เก็บตะวัน"** มาผลิตในโครงการที่ใช้ AI ช่วยสร้างสรรค์ผลงาน จนเกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์ในวงกว้าง ทั้งจากแฟนเพลง ศิลปิน และคนในวงการดนตรี ถึงความเหมาะสมในการใช้เทคโนโลยีจำลองเสียงของศิลปินผู้ล่วงลับ
ภายหลังคลิปการให้สัมภาษณ์ถูกเผยแพร่ออกไป มีแฟนเพลงจำนวนมากร่วมแสดงความคิดเห็น โดยส่วนใหญ่เข้าใจความรู้สึกของครอบครัว พร้อมเรียกร้องให้การนำ AI มาใช้กับผลงานของศิลปินที่เสียชีวิตแล้ว ควรดำเนินการด้วยความรอบคอบ เคารพสิทธิในผลงาน และคำนึงถึงผลกระทบด้านจริยธรรมควบคู่ไปกับความก้าวหน้าของเทคโนโลยี
สำหรับ **อิทธิ พลางกูร** ถือเป็นหนึ่งในศิลปินร็อกผู้ทรงอิทธิพลของประเทศไทย โดยเพลง **"เก็บตะวัน"** ยังคงเป็นบทเพลงที่ได้รับความนิยมและอยู่ในความทรงจำของแฟนเพลงมาจนถึงปัจจุบัน
ที่มา : คำให้สัมภาษณ์ของลูกเกด ปริยากร พลางกูร
#NEWS1 รายงาน