เพจดังโพสต์คลิป โอปป้าตลาดล่าง เจอหญิงไทยเดินผ่าน ดึงไปกอดเสนอเงิน 2 พันให้ไปนอนด้วย

กลายเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์ในโลกออนไลน์ หลังเพจ **"ปืน ปฏิบัติธรรม"** เผยแพร่คลิปวิดีโอพร้อมระบุว่า เหตุการณ์เกิดขึ้นบริเวณ **ย่าน RCA – พระราม 9** โดยในคลิปปรากฏชายชาวต่างชาติรายหนึ่งเดินเข้าไปหาหญิงสาวชาวไทย ก่อนพยายามดึงตัวและมีการยื้อยุดกันอยู่ช่วงหนึ่ง
ข้อความที่เพจเผยแพร่ระบุว่า ชายชาวต่างชาติรายดังกล่าวได้เสนอเงินจำนวน **2,000 บาท** เพื่อชักชวนหญิงสาวไปนอนด้วย แต่หญิงสาวปฏิเสธและพยายามขัดขืน ก่อนเหตุการณ์จะยุติลง โดยเพจตั้งคำถามถึงความเหมาะสมของพฤติกรรมดังกล่าว พร้อมเรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งตรวจสอบ
ภายหลังคลิปถูกเผยแพร่ออกไป มีผู้ใช้งานสื่อสังคมออนไลน์จำนวนมากเข้ามาแสดงความคิดเห็น พร้อมเรียกร้องให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบตัวบุคคลและข้อเท็จจริงของเหตุการณ์ หากพบว่ามีการกระทำที่เข้าข่ายความผิดตามกฎหมาย ก็ขอให้ดำเนินการอย่างเด็ดขาด เพื่อสร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยว
อย่างไรก็ตาม ขณะนี้ยังไม่มีหน่วยงานของรัฐออกมายืนยันรายละเอียดของเหตุการณ์ หรือเปิดเผยผลการตรวจสอบอย่างเป็นทางการ จึงยังต้องรอการตรวจสอบข้อเท็จจริงจากเจ้าหน้าที่ ว่าเหตุการณ์เป็นไปตามที่ปรากฏในคลิปและข้อความที่เผยแพร่บนสื่อสังคมออนไลน์หรือไม่
ที่มา : เพจ "ปืน ปฏิบัติธรรม"
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