อาคารถล่ม-ดินสไลด์หลายจุด! ฝนถล่มนครฉงชิ่ง กู้ภัยจีนเร่งค้นหาผู้รอดชีวิต

**17 ก.ค.** เกิดเหตุดินถล่มครั้งใหญ่บริเวณริมแม่น้ำอู่เจียง ในเขตปกครองตนเองเผิงสุ่ยชนเผ่าเหมียวและถู่เจีย นครฉงชิ่ง ทางตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศจีน หลังฝนตกหนักต่อเนื่อง ส่งผลให้มวลดินและหินจำนวนมหาศาลไหลลงจากภูเขา ทับบ้านเรือนประชาชนมากกว่า 10 หลัง และมีผู้ติดค้างอยู่ใต้ซากอาคาร
สำนักข่าว **ซินหัว (Xinhua)** รายงานว่า เหตุดินถล่มเกิดขึ้นเมื่อเวลาประมาณ **09.08 น. ตามเวลาท้องถิ่น** โดยก่อนเกิดเหตุ เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นตรวจพบหินร่วงจากไหล่เขาตั้งแต่ช่วงเวลาประมาณ 08.00 น. และได้แจ้งเตือนพร้อมสั่งอพยพประชาชนกว่า 60 คนออกจากพื้นที่เสี่ยง แต่ระหว่างการอพยพ มวลดินได้พังถล่มลงมาอย่างรุนแรง ส่งผลให้บ้านเรือนหลายหลังถูกฝังอยู่ใต้ซากดินและหิน
ภาพจาก **สถานีโทรทัศน์กลางแห่งประเทศจีน (CCTV)** เผยให้เห็นมวลดินขนาดใหญ่พังถล่มลงจากภูเขาสู่ชุมชนริมแม่น้ำอู่เจียง ขณะที่ประชาชนพากันวิ่งหนีตายท่ามกลางกลุ่มฝุ่นขนาดมหึมาที่ปกคลุมทั่วบริเวณ ส่วนคลิปจากกล้องหน้ารถซึ่ง **Reuters** ตรวจสอบแล้วว่าเป็นเหตุการณ์จริง บันทึกภาพช่วงภูเขาถล่มลงทับอาคารและร้านค้าด้านล่าง จนรถที่สัญจรผ่านต้องหยุดกะทันหันเพื่อหลบเศษหินและดินที่กระจายเต็มถนน
ล่าสุด หน่วยกู้ภัยจีนระดมกำลังเจ้าหน้าที่กู้ภัย นักดับเพลิง ทีมแพทย์ และเครื่องจักรหนักเข้าพื้นที่ตลอดทั้งวัน โดย **ซินหัว** รายงานว่า สามารถช่วยเหลือผู้ประสบภัยออกมาได้แล้ว **9 คน** และทั้งหมดไม่มีผู้ใดได้รับบาดเจ็บสาหัสหรืออยู่ในภาวะอันตรายถึงชีวิต อย่างไรก็ตาม เจ้าหน้าที่ยังคงเดินหน้าค้นหาผู้ที่อาจยังติดอยู่ใต้ซากปรักหักพัง เนื่องจากยังไม่สามารถยืนยันจำนวนผู้สูญหายได้อย่างชัดเจน
ทางการจีนยังคงเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงอย่างใกล้ชิด เนื่องจากสภาพอากาศในนครฉงชิ่งยังมีฝนตกต่อเนื่อง ซึ่งอาจเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดดินถล่มซ้ำในหลายพื้นที่
ที่มา : Xinhua, CCTV, Reuters
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