เดือดสุด! อดีตปลัดภูเก็ตมาแล้ว ควงทนายยื่นฟ้องกลับคนฟ้องตัว

ที่ศาลอาญา ถนนรัชดาภิเษก นายรุ่งเรือง ธิมาบุตร อดีตปลัดจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วยนายนรินทร์ สมนึก ทนายความส่วนตัว เดินทางเข้ายื่นฟ้องดำเนินคดีกลับบุคคลที่เคยแจ้งความกล่าวหาตน ในคดีที่เกี่ยวข้องกับการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อช่วยเหลือการสอบบรรจุเข้ารับราชการส่วนท้องถิ่น
นายรุ่งเรืองเปิดเผยต่อสื่อมวลชนว่า การดำเนินการครั้งนี้มีขึ้นเพื่อใช้สิทธิตามกฎหมาย หลังเห็นว่าการกล่าวหาที่เกิดขึ้นส่งผลกระทบต่อชื่อเสียงและสิทธิของตน พร้อมยืนยันว่าจะต่อสู้คดีและพิสูจน์ข้อเท็จจริงผ่านกระบวนการยุติธรรม
คดีดังกล่าวเป็นคดีที่เจ้าหน้าที่ตำรวจกองบังคับการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ (บก.ปปป.) ดำเนินการจับกุมนายรุ่งเรืองในข้อกล่าวหาเรียกรับผลประโยชน์เพื่อช่วยเหลือการสอบแข่งขันบรรจุบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งขณะนี้คดียังคงอยู่ระหว่างกระบวนการพิจารณาของศาล และยังไม่มีคำพิพากษาถึงที่สุด
การยื่นฟ้องกลับในครั้งนี้ถือเป็นอีกความเคลื่อนไหวสำคัญของคดี โดยหลังจากนี้ศาลจะพิจารณาคำฟ้องและดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไป
ที่มา : ผู้จัดการรายวัน
#NEWS1 รายงาน